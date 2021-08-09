馬泰陽：內地客暑期搶租潮再現

市場亦持續吸納貨尾盤，累積貨尾連續兩個月低於1.1萬伙水平。據本行資料研究部資料顯示，7月份累積貨尾量（包括樓花及現樓）錄約10,892個單位，較6月約10,859伙輕微回升約0.3%，貨尾量連續兩個月低於1.1萬伙水平，走勢呈橫行發展，可見除了全新新盤以外，新盤餘貨同樣搶手。

另一邊廂，隨着疫情漸回穩，內地學生重臨本地大學，帶動暑期租務旺市再現，不少內地生租客遙距睇片或睇相，甚至拜託身處香港的親友睇樓，即拍板決定承租，部分更一次過預繳全年租金，將軍澳、沙田等多區屋苑中小型租盤備受租客歡迎，相信今年租務市場有望價量齊升。

除了私人住宅市場，居屋市場亦表現亮麗，新一批白居二買家爭相入市，成交陸續於7月登記，推升該月二手居屋註冊量。

據土地註冊處資料顯示，7月錄1054宗二手居屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)註冊，較6月的586宗大增約79.9%，創自2010年11月後逾10年新高。從數據可見樓市各板塊皆表現亮麗，低息疊加資金充裕支持樓市，加上市場憧憬中港快將通關，樓價短期料將再闖高峰。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]