布少明：樓市火熱 一手接力推

據土地註冊處資料顯示，7月份整體物業(包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等)註冊量合共錄9957宗，按月升約6.1%，創自19年5月後的26個月新高，是2年多以來再次逼近萬宗關口。

若以首7個月計，期內整體物業註冊量共錄60,293宗，按年急升近5成，創9年同期新高；至於註冊金額涉及高達約5684億元，按年急增約68%，更創自1997年後的24年同期新高。

優質二手盤善價待沽

筆者留意到，最近二手交投有輕微整固的現象，一方面由於優質二手盤源買少多少，業主又善價待沽，不急於售出手持物業。另一個原因是，不少一或二手市場向隅客，正等待各一手筍盤的登場。

其實新盤市場一直銷情亮麗，近期更有提速開賣的迹象。7月共有5個項目獲批預售，合共提供2843個單位，按月急升近143%，並創自18年11月後的32個月新高。同時，市場亦持續吸納貨尾盤，資料顯示，7月份累積貨尾量（包括樓花及現樓）錄約10892個單位，已連續兩個月低於1.1萬伙水平。

一二手樓市梅花間竹地「接力」維持樓市熱度，而這一種一二手齊升的「雙軌並行」式升市，勢令未來樓市發展更健康。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]