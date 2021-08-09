廖偉強：同價錢 新界可住更大空間

本港樓市今年開始穩定下來，經過對上一兩年的調整後，今年無論在成交及樓價方面都明顯錄得上升，樓價更在今年頭7個月當中上升了大約7%，相信很快會突破兩年前的歷史高位！有見及此，很多買家選擇今年入市，主要是見到社會開始穩定，疫情開始減退，經濟狀態亦開始漸漸恢復，更加憧憬未來中港通關後，香港的經濟會進一步上升，導致在今年無論自住或投資的買家，都毫不猶豫地加速入市！

那買家置業時應選擇市區還是郊區好呢？答案很簡單，有能力的買家當然可以「無疆界」地選擇，但是近年有關現象已經開始漸漸改變，因為無論港九及新界的交通都頗為便利，撇除交通擠塞的情况，港九新界的點對點大部分都能夠做到半小時生活圈，整體而言目前新界的樓價確實仍然比市區便宜了一截，但是交通的便利和市區則沒有太大的分別，所以近年有很多買家選擇用同一個價錢，可以在新界區買到更大的空間，造成新界部分屋苑樓價跑贏大市！

坊間有很多人經常批評香港的樓價過於高昂，但是請大家不要忘記，時間就是金錢，再加上香港在任何區域的配套及設施，都能夠做到自給自足的生活，省卻下來的時間，正正可以提供給個人更多的增值空間。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]