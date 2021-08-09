陳永傑：鮑公連任機會高 料續寬鬆

近期鮑威爾對於美國息率及貨幣政策，表現溫和的鴿派態度，得到投資市場的歡迎，因為低息及貨幣寬鬆政策有利投資市場活動。

貨幣寬鬆政策有利投資市場

鮑威爾在聯儲局的主席任期將於明年2月屆滿，在聯儲局官員任命擔當重要角色的財長耶倫，曾向親信表示與鮑威爾關係良好，也滿意他在疫情期間處理貨幣政策的表現。市場預計，拜登最早會於下月，決定提名鮑威爾連任或另覓人選，而由於耶倫與拜登及白宮官員關係良好，支持鮑威爾連任的機會甚高。

新型病毒肺炎打擊全球經濟，美國要支持本身以至全球經濟，量化寬鬆政策路線應不會有太大改動。近月市場認為聯儲局會先行縮減買債的縮表，然後再加息。但最近全球疫情再度反彈，美國聯儲官員與歐洲央行均表示，擔心疫情回升影響美國及歐盟經濟復蘇。

這兩個世界主要經濟體系均小心翼翼，相信美國縮表行動有可能推遲，以免出現先收緊後再放鬆的尷尬場面，令市場更混亂。

歐盟覺得經濟有反彈迹象，但疫情問題相當嚴峻，不能掉以輕心，歐盟央行對經濟復蘇態度會變得更審慎。

美國聯儲局由原有班子鮑威爾領導，會運作更順暢，與歐盟溝通亦更方便，所以，除非白宮與鮑威爾出了大問題，否則鮑威爾連任應可順利過渡，有助歐美長遠經濟發展。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]