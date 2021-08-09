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2021年8月9日星期一
周顯 投資二三事
投資策略
city'super元老辭職 華潤高層入局 去年成大股東 積極擴超市版圖
華潤旗下超市80家 躋身港第三多門店
港交所周三放榜 券商長線看法正面 市場料次季純利36億 按季跌逾5%
英媒指最快下季港上市 字節跳動否認
亞博館轉攻本地客 今年收益冀錄回升
港積分互換平台擬攻大灣區 擴消費者選擇
傳統銀行股近年受壓 天星銀行姚文松：虛銀貸款市佔率料續增
人工智能資產管理StashAway梁穎瑩：近日增持中國互聯網股ETF
天星銀行姚文松：研究證券買賣服務 探討合作機會
理想汽車行業風光競爭大
增程式電動汽車 是什麼？
歐科雲鏈：虛擬資產較現金更清白 推「鏈上天眼」 助執法部門遏區塊鏈犯罪
持港航近三成股權 任煜男：今次投資衰咗
渣打︰非利息收入彌補低息差
中國電信回A入直路 今內地展新股申購
本地平台區塊鏈技術便利藝術交易
合作藝術家：網站功能強大
張兆聰：減持騰訊 換馬太航
李澄幸：保費融資儲兒子教育經費
環球經濟數據
金子：大行紛唱好 比亞迪購16925
張兆聰：明源雲反彈力強可留意
潘啓才：留得青山在三策略
陳大為：央行泵出來的錢始終進不了經濟
《幫你格價》：每月派息股票基金點揀好
沈永年：港人大灣區買樓做按揭不難
趙海珠：美元向上 澳紐交叉盤料受壓
謝紹榮：最有價值的投資：健康
陸振球：領展派息穩可留意
陸振球：跌市提供買優質股良機
林少陽：港股逐步進入陰乾模式
技術取勝：舜宇處上升通道
謝偉銓：香港農業發展也要規劃配合
李聲揚：奧運的幾點觀察
蔡金強：時來天地皆同力 運去英雄不自由
艾雲豪：64東奧血色之路
蘇沛豐：比亞迪電子 受惠行業整合
李順威：中資股跌浪不似會波及美股
劉思明：基建蠢動 三一受惠產業升級
何啟聰：股價破位好友追貨 港交所購25062
瑞銀亞洲：快手高位跌80% 博反彈購21899
摩根大通亞洲：美股高位徘徊 納指購10252
周顯：死守有時也是一種策略
張佩儀：簡單幾步 輕鬆管理強積金
王弼：留意美孳息是否見底
曾淵滄：賺大錢：需耐性持優質股
湯文亮：中原樓指本周或破頂
陳永傑：鮑公連任機會高 料續寬鬆
廖偉強：同價錢 新界可住更大空間
布少明：樓市火熱 一手接力推
馬泰陽：內地客暑期搶租潮再現
合景泰富：港人購買力強 全年樓價料升5% 睇好換樓客市場 積極在港覓地增「麵粉」
進軍悉尼 城堡山項目分3期建295伙
將軍澳二手市場乍現小破頂潮
青衣薈藍兩日累收1100票 超額10倍
盛滙1150萬購大角嘴地舖 提價七成再放售
維港1號享九龍灣海景
溱柏均呎逼1.5萬 本月勢破頂
挑選受惠經濟復蘇高息股
周顯：死守有時也是一種策略
【明報專訊】阮玲玉臨死時說的名句「人言可畏，人言可畏！」這似乎應驗到恒大系，即中國恒大（3333）和恒大物業（6666）這兩隻股票上。
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投資二三事
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