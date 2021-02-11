摩根大通亞洲：美股高位徘徊 納指購10252

雖然如此，本港輪場投資者則傾向逢高做淡美股指數，當中以納指認沽證資金流入較顯著，過去5日累計錄得約330萬港元淨流入。

如投資者希望部署三大指數相關窩輪，可留意以下產品選擇：納指購(10252)，行使價16000點，實際槓桿約11；納指沽(10248}，行使價13000點，實際槓桿約7。標指購(10247}，行使價4800點，實際槓桿約17；標指沽(10254)，行使價3900點，實際槓桿約8。道指購(10242)，行使價39000點，實際槓桿近13；道指沽(10241}，行使價33000點，實際槓桿約7倍。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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