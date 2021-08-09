《幫你格價》：每月派息股票基金點揀好

明報記者 黃清瑤

從晨星香港（MorningStar）的網站平台上顯示多隻每月派息基金，以較高風險的股票基金作比較，當中可供選擇的包括有大中華股票、歐洲股票、美國股票、新興市場股票及大中華股票。如以年初至上周五的表現作比較，發現美國股票基金回報最高，聯博—美國增長基金（港元）年內回報達20.42%，至於年內回報最差的是東方匯理香港組合—創新動力股票基金（港元），年內跌4.09%。

美股基金長短線跑贏同業

若以較長年期作比較，聯博—美國增長基金（港元）亦是回報最高，過去3年及5年累積回報分別為92.85%及173.99%，年度化股息收益率為1.48厘。投資分佈方面，有27.18%投資於美國科技行業如Alphabet（GOOG）、微軟（MSFT）等，另外20.16%投資於健康護理行業如聯合健康保險（UNH），以上兩類行業在疫情期間有大幅增長，故基金表現理想亦相當合理。入場門檻方面，首次最低投資額為1.5萬元，假設投資者在去年7月，以最低投資額購入以上基金並持有一年，本金將由1.5萬元升值至約2萬元，期內每股收息6.08元，即約304元。

其次過去一年回報較高的是環球股票基金類別，由於環球股票基金通常會有較大佔比投資在美國股票上，當中又有大多佔比投資於科技行業上，故回報表現理想。以年初至今回報高達19%的安聯全球永續發展基金（港元）為例，當中有50%投資在美國股票、景順SICAV永續性環球量化基金（美元）有60%投資在美國股票。

細閱每年回報 分辨「搣肉式」紅利

如以年度化息率比較，貝萊德系統分析環球股票高息基金（港元對冲）年息高達6.43厘，以及景順SICAV永續環球量化基金（美元）高達5.3厘。兩者5年累積回報分別為47.75%及34.55%。由此可見，選擇貝萊德系統分析環球股票高息基金可以財息兼收，不過投資者又要留意該基金會否從本金取出資金用作派息用途。從累積回報來看，似乎基金不需以「搣肉式」發放利息，不過個別投資者可能會提早贖回，因此需仔細查閱基金每年或每月回報。

以貝萊德系統分析環球股票高息基金（港元對冲）為例，年息為6厘，基金於2017年、2019年、2020年及2021年（截至7月31日）的總回報分別為16.38%、17.13%、9.38%及11.56%，反映在以上幾年投資該基金都可以賺息賺價。不過2018年時錄得負10.62%的虧損，若投資者只在該年買入基金及沽出，所得到的每月利息其實是從本金派發。

再以景順SICAV永續性環球量化基金（美元）為例，基金於2018年及2020年都出現虧損，儘管5厘利息吸引，但揀選基金時，最好了解該年回報率是否高於派息率，以及能否在市場環境波動時，降低虧損百分比。此外，投資需長線，如投資者希望賺快錢、短炒獲利，相信此類基金並非合適產品。

基金較股票更能分散風險

最後，每月派息基金雖然吸引，投資者可選擇收取利息使用或滾存再投資，但以累積回報來看，似乎基金回報及升幅會較派息吸引。展望未來，中港股市在內地持續收緊政策下，相信仍會波動，而環球股票基金雖然大比重投資於美國科技股，不過隨歐洲經濟復蘇，進出口貿易逐漸回復正常，相信會有利歐股前景。相比起個股，環球股票基金投資分報在不同國家地區及行業，會有分散的作用，市場上這些股票基金的入場門檻僅1000美元至2000美元（約7800港元至1.56萬元），投資者毋須經常留意價格走勢，會更適合工作繁忙的市民，同時做到財富增值。

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