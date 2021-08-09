李澄幸：保費融資儲兒子教育經費

第一，建議做好預算，關注流動性方面，保險是長線的工具，如果於投保後短時間內退保，當然會有潛在損失，所以建議投保人士優先釐清自己的理財需求和資金使用期限；第二，預期回報的合理性，眾所周知，保單的紅利分為保證回報和非保證回報，請記得仔細閱讀相關的資料以及綜合該保險公司的品牌或歷史表現；第三，關於利率的風險，保費融資本質上是一個貸款計劃，自然涉及未來加息的風險，加息將導致借貸成本增加，對整體回報或有影響，故建議慎選貸款計劃，選擇認為合適自己的條款。

短時間內退保將錄損失

借貸也有分好與壞，借貸投資就更加需要注意，如果投資於高波動產品有機會觸發「Call孖展」，投資者需要追加資金，股票就是典型的例子之一。物業、高評級的債券或基金以及保險則是相對較穩定的工具，較適合用作槓桿投資，不過肯定也有風險，所以還是建議張先生應作較均衡的配置，兒子的教育經費一部分可用保費融資作為工具，但不忘要與其他工具搭配，比如配置股票或股票基金，特別是會受惠於加息或息口正常化的類別。最後，以上是通用的意見，做任何投資決定前，均建議諮詢相關的專業人士。

香港財務策劃師學會主席

[李澄幸 理財信箱]