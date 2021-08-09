李澄幸：保費融資儲兒子教育經費

【明報專訊】隨着低息環境的持續以及預期貨幣持續貶值下，借貸作投資被愈來愈多投資者所接受，關鍵在於是否運用得宜。保費融資與香港人很熟悉的物業按揭相似，當你買樓時，只需要付出首期，比如800萬元的物業，你可能只需要拿出20％，即160萬元的首期就可以「上車」。買樓就是以物業作為抵押，而保費融資就是以具儲蓄成分的保單作為抵押獲取貸款。舉例說，你只需要付出約50萬元的保費作為「首期」，由銀行支付餘額去購買一份金額達200萬元的保險，槓桿買保險的好處就是將保險的紅利回報倍大，變相令增值的速度加快。現時，市場上部分類似的安排可以做到約8％的複息回報，與張先生提到投資約65萬元，10年後扣除貸款，滾存至150萬元的預期相若。保險一般是安全既穩定的理財產品，而融資一般由銀行批出，所以就整個操作而言，是可靠的，不過當然也有不少值得注意的事項。
第一，建議做好預算，關注流動性方面，保險是長線的工具，如果於投保後短時間內退保，當然會有潛在損失，所以建議投保人士優先釐清自己的理財需求和資金使用期限；第二，預期回報的合理性，眾所周知，保單的紅利分為保證回報和非保證回報，請記得仔細閱讀相關的資料以及綜合該保險公司的品牌或歷史表現；第三，關於利率的風險，保費融資本質上是一個貸款計劃，自然涉及未來加息的風險，加息將導致借貸成本增加，對整體回報或有影響，故建議慎選貸款計劃，選擇認為合適自己的條款。
短時間內退保將錄損失
借貸也有分好與壞，借貸投資就更加需要注意，如果投資於高波動產品有機會觸發「Call孖展」，投資者需要追加資金，股票就是典型的例子之一。物業、高評級的債券或基金以及保險則是相對較穩定的工具，較適合用作槓桿投資，不過肯定也有風險，所以還是建議張先生應作較均衡的配置，兒子的教育經費一部分可用保費融資作為工具，但不忘要與其他工具搭配，比如配置股票或股票基金，特別是會受惠於加息或息口正常化的類別。最後，以上是通用的意見，做任何投資決定前，均建議諮詢相關的專業人士。