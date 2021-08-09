本地平台區塊鏈技術便利藝術交易

明報記者 薛偉傑

鼎信創新科技創辦人區家良表示，早在2013年已希望設計一個網上平台，讓所有人都可以登記和交易版權，但要確保無人能夠篡改資料，有很大困難。直至幾年前區塊鏈技術開始成熟，才變得可行。

兩年多前，該公司開始運用區塊鏈技術來設計平台「其跡」（www.TecTechain.com），他表示，在「其跡」註冊後，當用戶使用買家身分時，可選擇合眼緣的藝術品，然後按「聊天與購買」，與有關藝術家商討交易細節。例如，買斷該作品還是只需要其使用授權、交易金額多少、是否要修改等；若作品是實物，在何處交收，送貨費用由哪一方負責等。

區塊鏈技術記錄細節 自動產生合約

當雙方達成協議時，網站就會根據協商結果，自動產生出一份版權交易合約，將作品的基本描述、相片、交易細節，以及雙方對話內容全部收錄，讓雙方「簽署」（以滑鼠點擊），買家需要以PayPal或信用卡等完成付款。有關交易即會被區塊鏈技術記錄下來，雙方或他人都無法刪改。若交易是出售作品的獨家永久使用權，版權會由藝術家名下轉移至買家名下。

當用戶使用藝術家身分時，可以將自己的數碼創作檔案（如相片、圖片、影片、聲音、文字）或實體作品的相片上傳至網站。網站會給予這些檔案或相片一個時間戳記（Time Stamp），作為用戶擁有其作品的證據。若用戶只想將作品放上網站儲存，可以設定為「私人收藏」，其他人就看不到。不然，可以放入「市集」內，等候買家看中其作品，按「聊天與購買」與他商討交易細節。

平台收取交易額17.5%費用

區家良表示，這個平台最適合用於數碼作品的版權登記和交易，交收也可在網站內完成。若是實體作品，只能賦與其數碼相片時間戳記，以及在合約上列明交收細節，保障程度會較低，但仍然有些作用。至於將版權交易分成兩大類──出售獨家的永久使用權（賣斷），以及非獨家的有限時間使用權（授權），是為了簡化和普及，避免一般人陷入太複雜耗時的談判。若像專業知識產權機構般，可按次數、地區、行業、媒介、用途等多種選項來商討授權範圍，會有數不盡的組合，一般人反而不知道如何計算收費。

另外，若用戶在網站上儲存的總容量不超過1GB，毋須支付月費或年費。若超過1GB，該公司會收取60美元年費。交易費方面，該平台會收取交易額的17.5%，餘款才轉交藝術家。

區家良表示，除了公司的幾名開發員工之外，需要外判部分開發工作給另一家公司，部分核心技術要委託應用科技研究院代為開發。至今累積投資數百萬元，其中100多萬元由「創新及科技基金」資助。

他希望「其跡」可以將版權交易的門檻大幅降低，不單止全職藝術家和企業，就算是普通人或學生也可以在平台上出售作品。他相信，每個人都可以擁有自己的版權。除了相片、圖畫、影片、歌曲、文章，爛gag和潮語也可以成為資產，「沒有人知道你的作品的價值，尤其是多年之後。最重要的是，那時能夠證明你擁有版權」。

為院校藝團開專頁 介紹藝術家作品

「其跡」已在月前上線，開始為一些院校或藝術團體開設專頁。另外，鼎信亦與碧瑤綠色集團旗下公司「愛回收」（iRecycle）及專門舉辦藝術展覽的Art Dreamers合作，在「其跡」上開設「綠．藝」專頁，展示一些藝術家的綠色創作作品。

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