中國電信回A入直路 今內地展新股申購

同時，內媒指中電信也是今年以來網上申購數量上限最高的新股，有望成為今年最容易中籤的新股。

預計募資總額可達541億人幣

中國電信本次A股IPO發行價為4.53元，發行股份數量為103.96億股，據此計算其募資總額為470.94億元，在A股歷史上排在第七位。本次IPO將引入「綠鞋」機制，即授予聯席主承銷商不超過初始發行股份數量15%的超額配售選擇權。

若全額行使，則其發行總股數將擴大至119.56億股，本次IPO的募資總額預計可達541.59億元，成為A股史上募資額第五大IPO，也是近十年來A股最大IPO。

從A股IPO歷史數據看，2011年上市的農業銀行募資額最高，為685.29億元，再之前是中國石油、中國神華及建設銀行，分別募資668億元、665.82億元及580.5億元。

將成近10年A股最大IPO

中國電信的網上申購數量上限高達311.8萬股，是今年以來網上申購數量上限最高的新股。內媒指出，一般而言，網上申購數量上限比較高的新股，其中籤率也比較高。按照A股歷史數據測算，中國電信中籤率預計將超過1%，甚至達到2%，有望成為今年甚至近幾年來最容易中籤的新股。

中國電信港股股價於上周五收報2.92港元，當日跌0.34%，自3月初宣布回A計劃以來累升約一成。