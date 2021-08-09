渣打︰非利息收入彌補低息差

渣打集團（2888）在上半年業績公告中預期，今年的全年收入按固定匯率基準計算，將與去年全年收入相若，並將於2022年度起重回5%至7%增長的中期指引水平。港區上半年經營收入、除稅前溢利分別增1%、16%。

禤惠儀指，一個月HIBOR（香港銀行同業拆息）由去年初2厘以上，跌至今年6月介乎0.08厘至0.1厘的水平，故今年上半年該行利息收入按年跌很多，但相信HIBOR再跌空間不大，上半年費用收入增長動力好，最終整體收入增1%、稅前溢利增16%。

然而，禤惠儀指下半年有變種疫情波動等不確定因素，冀全年收入可有按年正增長、稅前溢利可有雙位增長。

冀港區全年貸款增雙位數

她透露，港區上半年貸款增長11%，以新股、貿易兩個板塊貢獻較大，此兩板塊能否繼續於下半年帶來較大貢獻，並預計相信上半年的升幅可在下半年維持，冀全年貸款有雙位數增長。個人、私人及中小企業銀行部業務方面，她指上半年於數碼渠道的收入大增四成，交易量增三成。

另禤惠儀表示，希望推出首間綠色分行，運作上可更趨「無紙張」，且提供例如可持續發展存款等綠色零售產品，已作選址，冀年底前公布。