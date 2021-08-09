歐科雲鏈：虛擬資產較現金更清白 推「鏈上天眼」 助執法部門遏區塊鏈犯罪

明報記者 蔡穎霖

歐科雲鏈利用「區塊鏈＋大數據」，主要推出「OKLink」信息服務應用及「鏈上天眼」兩項產品。前者旨在向公眾呈現快速、精準、全面的鏈上數據；後者則供專業機構、執法部門等使用，輔助有關當局進行鏈上執法，打擊區塊鏈犯罪。

區塊鏈不可竄改 執法機構更易追蹤資金流

任煜男指出，旗下產品可以查出虛幣錢包的地址，以及每筆交易的所有去向。即使有盜幣情況出現，全網大額播報亦有助識別可疑交易，配合鏈上數據分析追蹤流向，猶如區塊鏈上沒有秘密。他反問說：「一張鈔票的上一手，你又知道由誰持有嗎？」，故認為虛擬資產較現金更清白。

問及各國近月加大對虛擬資產的監管，例如美國財政部揚言加大對與美元掛鈎的穩定幣的監管。任煜男對此表示，美國多年來不時傳出相關消息，市場仍觀望更多詳情。而事實上，虛幣交易所等亦會為保護自己，進行確認客戶身分（KYC）的程序，風控措施與傳統金融機構分別不大。

資料顯示，歐科雲鏈目前業務涵蓋180多個國家和地區，「鏈上天眼」亦已協助中國多個省市的警方偵破區塊鏈相關案件，追回上百億元資產。

任煜男舉例指出，該技術成功打擊虛幣的電話詐騙案；也成功發現潛逃海外的疑犯，透過虛幣兌換成不同貨幣，最終緝拿歸案。

目前主要協助內地警方 未跟港府合作

任煜男坦言，公司目前仍是以協助內地警方為主，目前仍未跟港府展開相關合作。不過展望未來，任煜男希望繼續優化、升級「鏈上天眼」等區塊鏈相關產品，同時加大其應用場景，向更多專業機構、執法部門提供「鏈上天眼」的技術。