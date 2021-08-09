經濟
新股巡禮

理想汽車行業風光競爭大

【明報專訊】繼小鵬汽車（9868）後，理想汽車（2015）將來港第二上市。新能源汽車前景備受看好，理想汽車年初以來汽車銷量亦節節上升。但行業風光背後，卻掩蓋不了市場競爭愈趨激烈的風險，尤其是理想汽車暫時只能提供單款汽車型號（增程式混能汽車）、車款選擇不多，能獲取的政策補貼亦較純電能汽車少、競爭條件稍遜。

撰文 盧嘉偉

「同股不同權」的理想汽車是次來港第二上市（S股），最高招股價150元，最終定價為118元、按截至上周四ADR收市價，約有3.49%折讓、股份將於本周四掛牌。參考上月來港上市的小鵬、最後定價165元亦較當時最新ADR價約有3.3%折讓。

一般情况下，由於有「第一上市」市場價作參考及制衡，故「S股」掛牌首日股價波幅一般來說會較小。掛牌首日收市較定價無起跌；嗶哩嗶哩（9626）首日微跌0.99%。從發行股本結構來看，理想是次港發售1億股A類股票（未計超額配售股），分別佔已發行A類股本及總體股本（A+B類股）的5.9%及4.9%，亦見港股市值相對美股ADR市值僅屬小部分，ADR價格相對或更能左右港股價格的走勢。

「S股」掛牌首日波幅一般較小

作為內地新一代新能源汽車製造商，理想目前唯一一款已於市場銷售的理想ONE，是一款六座中大型豪華電動SUV（運動型多用途汽車）。今年理想ONE銷量持續增長，7月份銷量首度突破8000架，有8589架，按年升2.51倍，亦是連續3個月銷量保持環比上升。

從行業前景來看，報告預測2020年至2025年新能源汽車市場規模預計以35.8%的年複合增長率增長。同時為達至「碳中和」目標，新能源汽車成政策支持行業。在目前中資股「監管風暴逐行捉」的背景下，新能源汽車以致新能源行業這「地位」尤其顯得「難能可貴」。

行業獲國家「呵護」惟競爭激烈

行業前景可觀，但不容忽視市場競爭相當激烈。去年中國有131個已交付乘用車的汽車品牌。中國乘用車市場相對分散，去年前五大汽車品牌佔總銷量的39.3%。理想以2.7%的市佔率排名第11。若單計製造新能源汽車的製造商銷量排名，理想排名第三，落後於首位市佔率達12%的TESLA（TSLA）及市佔率達3.6%的蔚來汽車（NIO）。除了向上有TESLA這座「大山」難以攻下、近年內地的二線新能源汽車企業亦從後急起直追，如哪吒汽車及零跑汽車，近月銷量增長速度亦直逼蔚來理想，可見市場競爭之激烈，最後鹿死誰手難料。

理想其中一個弱點，是目前仍僅銷售一款理想ONE型號，相比其餘主要競爭對手已有2至3款汽車針對不同市場，理想的「一車走天涯」策略難以長期維持。有見及此，集團計劃於2022年推出首款全尺寸豪華增程式電動SUV，並於2023年推出另外兩款SUV，同時自2023年起，計劃每年至少推出兩款新的高壓純電動車型。

欲擺脫「一車走天涯」 研發費大增

但換來的後果是研發費用大增，令虧損持續。集團去年虧損1.51億元（人民幣，下同），較2019年的24億元大幅收窄，但至今年第一季虧損便達3.6億元。集團已明言未來一段時間仍將錄得虧損，未有明確扭虧時間表。

再者，理想ONE為一款增程式電動汽車（詳見另文）、能獲得的補貼較純電能汽車為少。按內地最新補貼政策，插電式混合動力乘用車（含增程式）的補貼標準已降至6800元，與此比較，純電能汽車補貼金額介乎1.3萬元至1.8萬元。新能源乘用車補貼前售價需於30萬元以下（換電車型不受此規定）。零售價33.8萬元的理想ONE正好是非換電車型。雖則集團行政總裁李想表明，將自行承擔補貼下降部分，確保車主入手價不變，但自然亦增加了集團行政成本。

股權架構方面，行政總裁李想持股22.63%可行使投票權69.59%；第二大股東為美團（3690）持股12.58%；另外美團大股東王興私人持有6.43%。A類普通股持有人每股可投一票，而B類普通股持有人則每股可投十票。

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