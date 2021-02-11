人工智能資產管理StashAway梁穎瑩：近日增持中國互聯網股ETF

2017年成立的新加坡資產管理初創企業StashAway以演算法（algorithm）為主導，利用數據及統計學，根據目前全球不同地區處於不同經濟環境，再根據客戶不同的承受風險能力，制訂12個風險指數，利用ETF進行長線資產配置，至今不同投資組合均取得不錯的回報。

StashAway近日正式在港推出服務，作為香港區董事總經理梁穎瑩就此接受訪問，介紹StashAway最新投資策略。梁穎瑩指出，每當進入新的經濟環境，StashAway的投資系統便會發出信號，以更新目標資產配置，例如最近StashAway便鑑於認定全球經濟已進入復蘇階段，進行公司自2017年成立以來的第4次調倉（reoptimisation）。

美國以外地區「高增長 低通脹」

StashAway是次調倉，在美國資產中，會根據「高（經濟）增長、高通脹」環境進行，因此增加了消費必需品、自然資源、房地產信託基金（REITS）、通脹保值債券（TIPS）、黃金等配置；在美國以外地區的資產中，則會根據「高增長、低通脹」環境進行調倉，例如增加中國科技股的比重。

今年下半年以來，受累於政策風險增加，中資科網龍頭股股價顯著調整，惟梁穎瑩認為，其實該板塊在2015年及2018年均曾出現兩次明顯調整，追蹤其表現的中證海外中國互聯網指數（彭博編號：H11137）亦分別出現三成多及四成多的調整，由於是次調整已接近對上兩次幅度，從統計學分析，目前入市已具備值博率。

中資科網股每隔3年大調整

梁穎瑩指出，在過去兩次中資科網龍頭股股價的調整期，內地加強監管的方式均有所不同，但她認為，該板塊轉弱其實亦與人民銀行收緊信貸有關，而近月彭博中國信貸指數已跌至負值（見圖），這在2015年及2018年均曾出現。

基於上述分析，梁穎瑩透露，StashAway近日已為高風險投資組合，增加中國互聯網股ETF比重。

[封面故事]