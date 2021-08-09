傳統銀行股近年受壓 天星銀行姚文松：虛銀貸款市佔率料續增

明報記者 葉創成

踏入下半年以來，內地政府加強行業監管帶來的政策風險升溫，美國聯儲局退市陰霾亦揮之不去，港股走勢亦急轉直下，恒指上月大跌2866點或9.94%後，即使上周略為反彈，惟巿場普遍相信，在上述兩大負面因素明朗前，港股難以出現明顯升浪，《MONEY MONDAY》上期已由三大專家詳細分析全球晶片行業情况，當中所提及的中芯國際（0981）股價上周亦上升3.68%，可見在現時艱難的市况下要取得超額回報必須做足功課、重視基本因素分析，因此今期亦由虛擬銀行天星銀行行政總裁姚文松介紹集團發展策略。

虛銀處投資期 去年虧損24億

值得注意的是，與過去多年每逢港股調整期間銀行股股價均相對硬淨不同，下半年以來該板塊多隻股份表現一般（見圖），當中東亞銀行（0023）股價不單跑輸大市、更跌至接近2009年3月、逾12年以來低位【編按：恒生銀行（0011）、東亞銀行及大新銀行（2356）的技術分析可參考第19頁「技術取勝」欄目】；港府發出牌照後，8家虛擬銀行已於去年開始營運，預料為傳統銀行帶來更大的競爭，現在及未來挑戰有多大呢？讀者可以從由姚文松領軍、作為挑戰者的天星銀行積極的發展策略上就此有所了解。

本港8家虛擬銀行在上季已公布截至去年底、即開業後首份年報，合共錄得近24億元稅前虧損，當中，天星銀行的稅前虧損達2.32億元，在同業中屬中規中矩（見表1），姚文松回應，天星銀行與其他虛擬銀行一樣，屬初創企業，在業務發展初期處於投資期，短期錄得虧損屬正常，而他強調，中長期來說，天星銀行矢志不渝的目標是要賺錢，「所有虛擬銀行現均處於投資期，因為需要去開拓市場、需要發展新業務，因此暫時均未能夠賺錢；至於投資期是長或短，就要視乎銀行本身產品，我們希望可以推出更多可帶來利息收入的產品，未來亦會推出可以賺取費用收入的產品，希望實現雙贏，既為市場帶來金融創新及提升客戶體驗，同時亦可帶來更多收入，並且盡快扭轉虧損的情况」。他又透露，股東十分支持天星銀行，15億元資本已悉數到位，故集團在可見將來的發展不乏資金。

虛銀經營成本較低 個人貸款利率低至1.85厘

可以留意的是，天星銀行去年底貸款規模達5.52億元，在整體虛擬銀行約13億元貸款市場的佔有率約43%，僅次於眾安銀行，而天星銀行貸存比率高達34.94%（見表2），在同業中屬最高；去年天星銀行利息收入（2357萬元）高於利息支出（1017萬元），錄得利息淨收入1340萬元。

天星銀行去年底貸款規模理想，姚文松透露，主要原因是去年第四季開始推出60日免息的個人貸款，客戶只需提供身分證明文件、不需提供收入證明或住址證明便可申請，在該交稅旺季成功突圍吸客，亦有客戶是藉此貸款來償還其他銀行的高息信用卡貸款，「最重要是客戶願意試用先」；他續說，即使部分客戶如期在60日內還錢，但亦有部分客戶在60日免息期後繼續就此貸款，後者便為集團帶來利息收入。他強調，由於天星銀行就有關個人貸款有嚴格審批程序，並且在批出貸款前會審閱客戶的信貸報告，貸款的違約風險料可控，「舉例說，假如你在過去20年在不同銀行有10張信用卡亦未試過遲還錢，便可見你有很好的還款意願及能力，我們便很樂意貸款給你，息率可低至1.85厘」。

整體虛銀貸款規模 佔整體市場低於1%

姚文松估計，上述個人貸款服務去年第四季推出以來，至今年5月底已為客戶節省約2600萬元利息開支，可見不止天星銀行賺取利息收入，亦與客戶實現雙贏，「在目前的低息環境下，大家更願意去借錢，銀行最重要是去為客戶創造價值，降低客戶的利息支出，如何可以做到呢？一定要依賴科技，我們是虛擬銀行，不設分行，亦不需要很多前線員工，客戶以智能手機便可開戶及申請貸款，自動化水平較高，經營成本便較低，節省下來的成本便可以較低貸款利率來回饋客戶」。

近日攻中小企貸款 瞄準三大行業

本港整體虛擬銀行去年底貸款規模約13億元，估計當中大部分是個人貸款，在整體銀行個人貸款市場約1500億元中佔比不足1%，換言之，傳統銀行市佔率仍逾99%，仍有很大優勢。不過，姚文松表示，天星銀行今年上半年個人貸款規模增長強勁，加上有其他虛擬銀行加入該市場，積極爭取客戶，故他相信期內虛擬銀行佔整體銀行個人貸款市場的比例會有可觀升幅。

在個人貸款市場打響頭炮後，天星銀行上周亦推出「中小企鬆一鬆貸款」，名額150個，中小企客戶將現在其他銀行的分期貸款轉至天星銀行，可享24個月還息不還本，而貸款額最高可相等於舊有貸款額兩倍，姚文松表示，中小企向來對本港經濟十分重要，而目前經濟處於復蘇初期，希望上述貸款計劃可以幫助中小企拓展業務，「中小企的老闆都是好叻的人，我們就希望將錢借給這些叻人去投資、去做生意，希望他們發達，因為中小企很重要，它們貢獻本港就業市場八成，中小企做得好，經濟才會有活力，所以我們希望藉着貸款幫助中小企去拓展業務，尤其是在經濟復蘇初期，中小企老闆們預期生意好轉，需要增加存貨，便需要更多資金來周轉」。

行業方面，姚文松估計，本港零售及出口將迎來復蘇，新能源則有結構增長機遇，預料有關中小企均有較強貸款需求，「零售業的好轉是顯然易見的，因為港府派消費券及疫情持績緩和，開始多人出街購物；另外，出入口生意亦有改善，因為內地經濟很好，歐美經濟亦開始復蘇；環保行業亦出現新景象，因為隨着全球各國已制定碳中和的目標，不少企業開始增加太陽能、風電及電動車的設備，我們其中一名潛在客戶是在本港興建電動車充電設備，生意好到不得了，不單需要增聘人手，本身亦要投資多些生產設施作為生財工具」。

以0.5厘活期利率吸存款 配合貸款增長

姚文松表示，當上述行業開始發展或加快發展，便需要資金的幫助，該行的「中小企鬆一鬆貸款」的150個限額，每宗貸款額規模介乎50萬至600萬元，期望就此可以實現數億元的中小企貸款。

存款方面，姚文松表示，目前新客戶到天星銀行開戶，首2萬元活期存款首3個月可享有3.6厘高息，3個月後則為1.2厘；2萬元以上至100萬元活期存款則一直可獲0.5厘息率。他形容，上述存款利率在虛擬銀行中屬較高，具有吸引力，該行亦會根據貸款增長吸納存款，希望保持穩定的貸存比率。

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