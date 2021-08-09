港積分互換平台擬攻大灣區 擴消費者選擇

積分行使率料可增至30%

本地公司AsiaTop Loyalty開發積分互換平台，冀擴濶消費者換購禮品的選擇，同時幫助商戶吸收新客。隨着獲得A輪融資及進駐科技園後，該公司冀加快發展大灣區積分互換市場。

AsiaTop Loyalty首席營運官兼聯席創辦人李卓偉表示，商戶儘管推出忠誠計劃留客，卻遇到投資多、回報少的痛點，供換領的禮品未必全然對消費者適用。因此他們構思平台匯集成AT Points（聚分俠）作積分互換，幫助商戶吸新客並減省投入人手，及可按新會計制度處理好應計付款問題。他預計，新做法可使消費者積分行使率倍增至20%至30%。

在提供積分互換之外，李卓偉稱：「他們會透過人工智能進行分析，讓商戶了解會員購買習慣模式，亦可開發積分在大灣區互用」。現時其平台約有100萬名消費會員，內地及香港分別佔80%及20%。他們亦擬延伸至服務旅遊、中小企及醫美領域，並於今年在港增加覆蓋50至100個品牌商戶共4000至5000個消費點。

隨着政府電子消費券推出，他們擬讓消費者以WeChat Pay HK，以優惠折扣兌換所需成電子現金券，令購買力提升，亦不再受時限拘束。

擁百萬消費會員 內地佔八成

AsiaTop Loyalty自2016年成立已投資以千萬元計，目前已有盈利，並在A輪融資時吸引家族辦公室參與。李卓偉說，現時主要透過互換積分交易、舉辦活動等賺取收入，並且將盈利所得再投資於開發C端（個人消費者）市場。