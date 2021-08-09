經濟

亞博館轉攻本地客 今年收益冀錄回升

【明報專訊】社會運動及新冠病毒疫情連番打擊本港經濟，展覽、零售等行業活動幾近停擺，其中屬本港展覽館龍頭之一的亞洲國際博覽館（亞博館）經營亦大受影響，而該機構亦變陣面向本地活動，同時加快場館升級計劃，為未來復蘇作準備。亞博館行政總裁陳芳盈預料，各地有望於今年內通關，該機構本年收益亦可錄回升。

CEO：實體展覽無可取代

亞博館以往主要舉辦海外大型展覽、演唱會等活動，惟受新冠疫情影響，不少相關活動均需延期或取消。陳芳盈表示，亞博館過去一年收益難免會受影響，但在政府去年「防疫抗疫基金」撥款10.2億元支援展覽業，有助機構成功轉向舉辦本地活動，包括過去3日與廠商會舉辦首個室內工展會購物節等，而今年底將會有一連串公眾活動及展覽，均屬以往亞博館較罕見的主題。

事實上，近期許多展覽、演唱會等活動移師至網上舉行，陳芳盈指，展覽業亦有線上及線下等雙線發展的需要，但相信網上形式無法取代實體展覽，「以珠寶展為例，一粒珠寶嘅切割、成色等，冇可能喺網上睇，一定要親身睇。」她續料，隨着疫情緩和，各地或可於今年內通關，不少海外展覽將回歸本港舉辦，加上本地活動收入，相信亞博館今年收益可按年轉錄升幅。

斥逾6億翻新場館迎通關

亞博館今年踏入15周年，早前宣布分階段展開5年、耗資逾6億元的升級計劃，包括增設自動伸縮階梯座位系統、打造本港展覽業界首個Wi-Fi 6項目等。陳芳盈稱，新冠疫情加快推進相關計劃，冀藉着展覽活動停擺的「黃金檔期」進行翻新，為未來各地通關，海外展覽重臨作準備。

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