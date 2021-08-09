英媒指最快下季港上市 字節跳動否認

金融時報：正解決數據安全問題

報道引述3名消息人士指出，儘管內地針對科技公司的監管打擊愈來愈大，但字節跳動仍欲恢復境外上市計劃。他們表示，在過去幾個月內，字節跳動一直着手解決內地監管機構對數據安全的擔憂，包括向當局提供有關如何保存和管理用戶信息的更多細節。消息人士補充，字節跳動正在接受審查程序，並向內地當局提交有關文件。

字節跳動今年無限期擱置境外上市計劃，此前北京以涉嫌違反數據安全和壟斷法，擴大對科技公司的監管力度，字節跳動的謹慎策略與滴滴出行（美：DIDI）的做法形成強烈反差，滴滴隨後被內地當局進行調查。

消息人士表示，字節跳動曾被內地監管機構要求出席與滴滴和滿幫集團（美：YMM）類似的會面，其後字節跳動決定不在紐約證券交易所上市。

知情人士警告說，鑑於中國科技集團的監管環境迅速變化，該計劃仍可能發生變化。惟消息隨即被字節跳動否認，稱消息不實。去年12月，字節跳動以1800億美元的估值籌集了約50億美元資金，其後有關它上市的傳聞不絕於耳。