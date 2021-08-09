經濟

港交所周三放榜 券商長線看法正面 市場料次季純利36億 按季跌逾5%

【明報專訊】港交所（0388）將於本周三（11日）公布中期業績，市場預期純利按季微跌，大行指短期市况震盪會有影響，匯豐更微調其目標價。不過3間券商均表示長期可望有穩定增長，尤其視乎內地新經濟公司來港上市的步伐。

據彭博資料顯示，市場對港交所第二季純利的預測中位數為36.28億元，按季跌5.5%。收入的預測中位數為52.41億元，按季跌12%。

國信：中企赴美上市難 港交所更顯重要

國信證券發表報告稱，隨着內地加大對中企的監管打擊，尤其是科技公司和教育機構，中資企業赴美上市變得困難，港交所地位顯得更加重要，料可填補這一市場空缺，股票業務前景有望藉此得到加強，進一步確認紅利期。

國信證券又提到，近日股票市場波動較大，但外資拋售迹象並不顯著。

中信里昂：長期積極因素未減弱

另一方面，中信里昂表示，儘管股票市場在第二季降溫，但並未減弱港交所的長期積極因素，惟去年同期投資收益的大幅增長或不會重演。股票交易仍然是港交所主要的收入來源，而滬港通及深港通營業額繼續強勁，預計將為收入帶來25%的貢獻。

匯豐關注內地公司來港上市步伐

匯豐同樣表示，港交所作為連接內地市場和外國投資者的平台有着獨特地位，對港交所保持長期信心；惟留意到近期的周轉率、估值和新上市遇上障礙，IPO的審批或會變得更保守。

匯豐相信，市場將關注內地新經濟公司來港上市的步伐、日均交投量的增加和新產品。

此外，國信證券最新評級為中性，中信里昂及匯豐維持買入評級；國信證券和中信里昂分別維持564元和518元目標價，匯豐目標價則由575元下調至565元。另外，國信證券預計稅後淨利潤為31.25億元，按年增長5.2%；中信里昂預計稅後淨利潤為31.25億元，按年增長5.2%；匯豐預計淨利潤為30.75億元，按年增長3.3%。

相關字詞﹕中期業績 港交所

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