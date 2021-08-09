city'super元老辭職 華潤高層入局 去年成大股東 積極擴超市版圖

明報記者 周綺琪

華潤集團旗下華潤資本管理去年連同旗下私募基金Asia Food Brands Private Equity，向三黃集團及九龍倉（0004）大股東吳光正合共收購city'super 65%權益。City Super集團總裁鄔嘉華當時曾向員工表示，公司營運和管理將維持以獨立形式運作，現有和正在籌備的業務會照常進行，而三黃集團董事長荻野正明及行政總裁姜炳蘇亦會留任董事會。

九倉于家啟同辭董事職務

不過，據公司註冊處資料，city'super兩家關連公司City Super（China） Holdings Ltd及City Super Ltd近月出現人事變動，其中city'super副總裁劉麗敏早於5月時，辭去上述兩家公司董事；而在九龍倉集團任職逾30年的老臣子于家啟，亦在同日辭任上述兩家公司的董事。

而華潤助理總經理陳鷹、財務部助理總監端木禮書、首席投資官張天偉等集團骨幹成員，以及華潤合作伙伴Investcorp聯席行政總裁Hazem Ben-Gacem，則於同月獲委任相關公司董事。

資料顯示，除了上述4名華潤相關人士，City Super（China）Holdings Ltd現任公司董事亦包括city'super原有大股東姜炳蘇和九倉董事會副主席、執行董事兼集團財務總監徐耀祥。至於另一家關連公司，隨着劉麗敏離任，公司董事亦基本上以華潤班底為主。

公司董事以華潤班底為主

翻查city'super 20周年回憶錄資料，劉麗敏自1996年、即公司首家分店開幕時，便與鄔嘉華等人一同「打江山」，可謂公司開國功臣之一。隨着這名老臣子「退任」，意味city'super掌控權或正式交棒予紅色資本華潤。本報曾就上述人事調動，向公司以電郵查詢有關潛在股權變動、未來發展方針等，惟截稿前仍未獲回覆。