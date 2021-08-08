美延長禁逐租客 千萬基層暫避一劫

資料來源：CBPP、CNBC

根據美國房地產經紀協會（NAR）官網Realtor.com的月度租金報告，美國6月的住宅租金中位數按年上漲8.1%，按月上漲3.2%，達到1575美元（約1.2萬港元）創新高。由於疫情期間普通住宅房屋的庫存減少，推動美國樓價上漲。根據NAR的數據，截至6月，美國二手樓價格中位數按年上漲23.4%至36.33萬美元（約283萬港元）。樓價急升，促使一些原本打算置業的人士進入租賃市場，進而推高租金價格，而租金的升幅，又往往超越低下階層的收入升幅。

租金升幅超越低下層收入升幅

在CDC上周頒布新的驅逐租客禁令前，部分欠租者因之前的驅逐禁令屆滿，而在本月初面臨法院的驅逐令。羅德島州東普羅維登斯（East Providence）的園丁Luis Vertentes稱，法院限他3周內，遷出所租住的一房單位。他表示，自己曾有全職工作，不過因為疫情期間住院了一段時期而拖欠租金。

在俄亥俄州富蘭克林縣（Franklin County）的單親媽媽Chelsea Rivera因欠租2988美元，而與3名年幼孩子面臨被驅逐。她表示，所任職的貨倉削減了她的工時，令她負擔不起租金。她向相關部門申請援助，卻被放入輪候援助名單，她打算與孩子遷往臨時收容中心。

政府補助未到帳 房東經濟困難需收樓

部分被欠租的房東急不及待要收回物業，因為自己也有經濟困難，而政府原本要向房東發放的租金補助卻遲遲未有到帳，令他們在支付房產稅、保險等也面臨壓力。羅德島州的74歲房東Gabe Imondi已厭倦了漫長的等待，質疑政府的租金支援去了哪。

雖然美國國會向各州和地方政府分配了460億美元用於租金應急救濟，但到目前為止，估計這筆資金僅動用了30億美元，進度嚴重落後。部分房東亦因申請條件苛刻，而沒有申請支援。

美國智庫阿斯彭研究所（Aspen Institute）的數據指出，超過1500萬人所生活的家庭，合共欠房東200億美元的租金。在新的驅逐租客禁令發出前，美國普查局的家庭調查數據顯示，截至7月5日，美國約有360萬人表示，將在未來兩個月內面臨房東驅逐。當驅逐禁令屆滿，驅逐令數量又面臨重返至疫情爆發前的水平。根據普林斯頓大學驅逐實驗室（Eviction Lab）的數據，在疫情爆發前，美國每年約370萬租客被逐出家園。

智庫：逾1500萬人欠租200億美元

驅逐實驗室的數據顯示，部分地區的驅逐令申請特別多，例如鳳凰城（Phoenix）有超過4.2萬份驅逐令申請，休斯頓有超過3.7萬份，拉斯維加斯有近2.7萬份。印第安納州及密蘇里州也有超過8萬份申請。

根據《美國公共衛生服務法》，當住宅物業的所有者有合法理由，可申請驅逐令驅逐租戶。最常見的合法理由，包括欠租、滋擾鄰居、租住的物業內有衛生或違法問題及違反租賃協議等。房東向法院提交驅逐通知申請後，法院會排期聆訊。被驅逐的租戶可能會流離失所，又或被迫遷入較貧窮或犯罪率較高的社區的一些不合標準房屋。在新冠變種病毒擴散加劇之際，驅逐欠租人士可能令疫情加劇。過去7天，美國平均每天新增確診個案約7.7萬宗。

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