中國7月進出口增幅遜預期 總值按月跌0.8%

其中，出口1.82萬億元，按年增8.1%，低於市場預期的9.6%，按月則增長0.1%，比2019年同期增18.9%。進口1.45萬億元，按年增16.1%，比市場預期增21.9%遜色，按月降1.9%，比2019年同期則增長18.7%。貿易順差3626.7億元，按年減少15.3%。

至於今年首7個月，中國進出口總值21.34萬億元，按年增24.5%，比2019年同期增22.3%。其中，出口11.66萬億元，按年增24.5%，比2019年同期增23%；進口9.68萬億元，按年增24.4%，比2019年同期增21.4%；貿易順差1.98萬億元，按年增24.8%。海關總署表示，中國外貿進出口總值連續14個月保持按年正增長，外貿持續向好。

防疫裝備減 出口歐美增幅放緩

7月電子集成電路出口按年增25.5%，較6月的32.1%稍回落，LCD板增30.8%。但手機出口按年跌9.3%，6月仍有11.3%增長，電腦出口按年增11.5%，同樣較6月的13.5%放緩。

出口美國按年增幅由6月的17.8%降至13.4%。至歐盟的增幅亦由27.2%放緩至17.2%。出口防疫保護裝備持續減少，包括口罩在內的紡織品按年跌17.9%。

高盛報告指出，中國上月進出口按年增長遜市場預期，7月下旬長江三角洲主要港口的營運受颱風相關干擾，該月的進出口表現都可能因而受到影響。該行又指，值得留意疫情下城際交通管制會否影響本月的中國出口情况。