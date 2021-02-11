薈藍首日收逾800票 超額逾11倍

明翹匯錄兩宗成交 吸金逾2500萬

受惠於薈藍快將開售，區內另一個新盤、佳明集團（1271）明翹匯昨日錄得2宗成交，單日吸金逾2500萬元，其中一宗成交為2座低層A室，實用面積808方呎，4房1套連多用途套房間隔，成交價1256.5萬元，實呎15551元。

瑧頤22伙撻訂單位沽清 套現1.3億

新世界（0017）元朗瑧頤早前連環錄得23宗撻大訂個案，其中22個單位昨日早上重售。據悉，22伙包括1個開放式戶、10個1房戶及11個2房單位，實用面積由230至437方呎，即供售價由421萬至678.7萬元。

市場消息指出，昨日有數十組準買家一早到達荃灣愉景新城售樓處排隊登記認購單位。發展商表示，重售的22伙全數售出，套現約1.3億元；而項目自2019年6月起推售，全盤313伙已悉數售罄，套現約18億元。

碧海藍天2房 985萬易手

二手熾熱，西九四小龍有2房戶放盤僅兩日即獲承接。中原副區域營業董事歐陽振邦表示，荔枝角碧海藍天新近錄2房戶成交，單位為5座高層B室，實用面積501方呎，兩房戶望內園，原業主最初開價1000萬元，放盤僅2天，即獲準買家垂青，議價後以985萬元沽出，實呎19,661元

他續稱，原業主於2014年3月以586萬元購入，轉手帳面獲利399萬元，單位7年間升值68%。

另沙田中心本月開齋，利嘉閣地產沙田區區域董事郭建民表示，沙田中心最新成交為廣寧大廈中層E室，實用面積288方呎，原則兩房改一房，外望樓景，原業主一個月前起以560萬元放售，至近日減價20萬元或近4%、以540萬元易手，實呎18,750元。原業主於2018年4月以約450萬元購入，3年額印期滿即放售，現帳賺約90萬或20%。