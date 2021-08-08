檢察院控騰訊 微信：認真檢查「青少年模式」

微信的青少年模式去年10月上線，目前在青少年模式中，家長能夠設置視頻號、公眾號、小程序等產品的開放範圍，並限制青少年用戶發起直播、使用直播打賞功能。同時，青少年模式亦能限制青少年使用Q幣充值、信用卡、小遊戲等功能。

傳棄數據控制權 滴滴指傳聞不實

另外，陷入監管及退市風波的滴滴出行（美：DIDI），彭博社引述消息人士稱，公司正考慮放棄數據控制權，希望可以解決其因赴美上市引發的監管調查。不過，滴滴出行在微博回應稱，近期有關「滴滴將數據權讓渡第三方、引入大股東以及退市」等市場傳聞，均為不實信息。

消息人士指出，滴滴已提出多項方案以安撫內地監管機構，包括向私營的第三方讓出數據管理權，而監管層已暗示其傾向於第三方是有國資背景。目前不清楚安排對滴滴使用數據的影響，亦不知方案能否讓內地當局滿意。

美國語言學習App中國下架

至於近期遭中央大力整頓的互聯網教育領域，據報「火勢」或已蔓延至境外的學習平台。《彭博》報道，總部在美國匹茲堡的語言學習App「多鄰國」（Duolingo，美：DUOL），日前遭中國多個應用程式商店下架。多鄰國發聲明稱，公司正在努力解決這個問題，並希望App能在短期內恢復，更強調中國的現有用戶可以像往常一樣繼續使用。