美10年國債孳息率升 金融股大漲 分析：港銀行股升幅未必跟隨

明報記者 胡學能

道指及標指周五（6日）同創收市新高，道指收報35,208點，升0.41%，標指報4436點，升0.17%。納指報14,835點，跌0.4%。富國銀行（美：WFC）收市升3.79%。高盛（美：GS）股價創新高，收市升3.54%。美匯指數升至92.78水平，升0.57%。黃金現貨收報每盎司約1763美元，跌近2.3%。在岸人民幣跌217點子，一美元兌6.4825人民幣。

紐約期油收報每桶68.28美元，跌1.17%。倫敦布蘭特期油收報每桶70.7美元，跌0.83%。

騰訊ADR較港收市跌1%

即月恒指夜期收報26,042點，低水137點。ADR港股比例指數偏軟，跌0.18%，報26,131點。騰訊（0700）ADR收報折合為449港元，較港收市跌1.01%。

華盛證券分析師聶振邦表示，上周內地多個行業被官媒發文批評，但恒指似乎未因此而有較大跌勢，過去5個交易日，恒指都收報26,000以上，相信關鍵要看明日能否繼續守住26,000關。他認為，目前資金似傾向遭整頓風險較低的行業，例如汽車股，相信該板塊仍有上升空間；此外，基建股亦有資金流入。

分析：汽車股仍有上升空間

另外，彭博報道稱，美股近期強勢幾令「熊蹤」絕迹，但市場隱現不安感覺，投資者寧願多買入沽認購期權的基金，以鎖定利潤，上月流入該類基金的金額達10億美元，創9年最多（見圖2）。報道引述巴克萊銀行股票衍生品策略主管Maneesh Deshpande表示，投資者認為美股進一步上漲的空間有限。

巴郡連續第三季股市淨沽出

股神巴菲特旗下巴郡昨晚公布第二季業績，經營溢利由去年同期的55億美元，增至67億美元，主要是因為製造業、服務行業及零售業改善。

不過，巴郡第二季的回購金額由首季的66億美元減至60億美元，並連續第三季在股市淨沽出，反映股神對現市况仍審慎。6月底巴郡仍持有1441億美元現金。今年以來巴郡A股股價累升兩成。