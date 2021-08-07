何文田芳菲主打2房 吸年輕家庭客

明報記者 盧浩鏘

攝影 鍾林枝

芳菲位於何文田勝利道5號，鄰近油尖旺區核心地段，項目預計明年9月落成、樓花期長約13個月。樓盤以單幢式設計，提供71伙，主打1房及2房戶，佔單位總數逾九成。各戶型中以2房佔最多，提供43伙，約佔60%，實用面積由377至465方呎，另設4個連天台或露台特色戶。

發展商早前開設位於佐敦彌敦道協成行九龍中心地下的展銷廳，一個以28樓C室為藍本的交樓標準示範單位，實用面積414方呎連22方呎露台，可留意的是，單位內的間隔經過改動，由2房打通為1房套間隔，而同座其餘樓層的C室則屬2房間隔。

28樓C室示位2房改1房套間隔

單位內的裝修設計洋溢西班牙巴塞隆拿的自然元素，具年輕及活力風格；室內以橄欖綠及淡玫瑰粉紅色牆身為主調，配搭線條流暢的家具、燈飾及擺設，為住所空間注入巴塞隆拿時尚氣息。長方形客飯廳佔地約130方呎，間隔方正實用，採近落地玻璃設計。發展商已預先配備了鞋櫃及小量儲物空間，減少戶主收納物品的煩惱。

單位採開放式廚房設計，發展商於廚具配套方面提供了德國品牌西門子嵌入式電磁爐及拉趟式抽油煙機，方便住戶享入廚樂趣。客廳與廚房外連22方呎露台，並以玻璃摺門作分隔，讓住戶身處大廳可享室外景觀。單位另一賣點為樓層高度約3.15米（逾10.4呎），高樓底設計讓住戶可以增加儲物空間。房間方面，睡房連浴室佔地約180方呎，房間內設有L形廣角大玻璃窗，放置雙人牀後仍可三邊上下牀，空間感不俗，牀的另一邊設置工作枱供住戶使用，枱旁附以灰色透明玻璃設計櫃門的衣櫃，方便住戶收納衣物之餘亦不失時尚氣息。

區內購物交通配套齊備

至於浴室配套方面，牆身以淺色水磨石及瓷磚為主，地板以瓷磚作襯托，既美觀又耐用。浴室屬企缸設計，亦配備鏡面儲物櫃，單位內設置通風窗戶，配備浴室寶，對流效果更有助通風與驅散浴室濕氣及異味。

芳菲附近亦不乏大型商場，例如朗豪坊、T.O.P等，為住戶提供生活及購物地點。項目位於九龍東核心地帶，交通便利，住戶只須步行約10分鐘即可到達港鐵旺角站或旺角東站，往返港島線及東鐵線，盡享便捷生活圈。

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