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2021年8月7日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
ViuTV收入倍增 電盈料快轉賺 指MIRROR助吸廣告客 施立偉：研OTT上市計劃
淡出數據中心業務 許漢卿：省資本開支
內部通告拖累 維他奶旺季錄虧損
銀債下周二發行 申請13手或以下全數配發
置富產業每單位中期分派 按年升逾一成
幣安停香港用戶開新期貨戶口
官媒一周轟5行業 昨批影片平台「低俗」 《深圳商報》指媒體不能以輿論影響股市 後刪文
外媒：美團涉「二選一」壟斷 料罰78億
行業被批評 快手股價曾見新低
阿里警告投資者 政府削稅務優惠 成本將大增
中手游6.42億統一《仙劍奇俠傳》版權
吉利首7個月銷量只及全年目標48%
IGG：旗下手遊 未成年人少於0.1%
長和購聯合船塢五成權益
美新職勝預期 失業率大降至5.4％ 就業數據強勁 道指早段升逾百點
Beyond Meat多蝕近倍
KakaoBank首掛升八成
馬斯克蟬聯美打工皇帝
維港滙II天池屋1.88億沽 項目新樓王 實呎逾6.2萬 同創長沙灣荔枝角一帶新高
翠怡花園3房823.8萬破頂 實呎16642元
CCL逾2年來首破190點大關
恒地錦田東匯路地申建1020伙過渡房屋
鄧成波家族西貢申建安老院舍村 涉1127牀位
兆安李太4780萬 購灣仔蘭杜街地舖
陸振球：內地人愛港豪宅 倫敦全球富豪錢罌
周末睇樓好去處
何文田芳菲主打2房 吸年輕家庭客
示範單位買家 獲贈蘋果電腦KEF音響等
區內名校林立
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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