鄧成波家族西貢申建安老院舍村 涉1127牀位

據城規會文件顯示，上述5個項目分別位於康定路1號、2號、6號、7號及9號，鄰近半新樓逸瓏海匯，5個項目地盤面積約12.55萬方呎，鄧氏家族計劃開展「安老院舍村」計劃，以地積比率2倍作發展，擬建5幢6層高的大廈提供安老院舍，共提供約1127個安老院舍牀位，並為長者設多元服務中心。

資料顯示，鄧氏家族2019年曾就上述西貢5個項目，向城規會申請作混合式發展物業，提供99個私人住宅、及1403個安老院舍牀位，總發展樓面共約34.95萬方呎，惟去年底遭城規會否決其申請，現再接再厲，將5個項目作社會福利設施，摒棄住宅發展。

5幢6層高大廈 涉逾25萬呎樓面

另英皇（0163）近年積極併購舊樓增加土儲，據土地註冊處顯示，香港仔舊大街72號全幢，上月以1.1億元易手，買家為確豐有限公司，公司董事包括英皇執行董事張炳強、英皇集團董事總經理范敏嫦等。

英皇1.1億收購香港仔舊大街全幢

資料顯示，英皇早已收購毗鄰的香港仔舊大街74至80號舊樓，擬重建單幢式商住物業，外界預計，新購入的舊樓物業，將合併毗鄰地盤發展。