恒地錦田東匯路地申建1020伙過渡房屋

鄰近港鐵錦上路站 單位144呎起

據城規會文件顯示，上述地皮鄰近港鐵錦上路站，位於錦匯路及東匯路一帶，地皮面積17.9萬方呎，新界社團聯會社會服務基金計劃以1.53倍地積比率作發展，擬建6幢住宅房舍及3幢附屬設施，提供面積由144至288方呎、共1020個單位，可供1至5人入住，總樓面面積約27.35萬方呎。

2年前恒地曾申建2368伙住宅

申請人指出，有關申請提供綜合住宅發展連配套設施，不會違反「綜合發展區」地帶的規劃意向，並能夠善用土地資源；另項目將以「組裝合成」建築法進行，以減少所需的建築時間及實踐可持續建築環境。

資料顯示，恒地2019年初曾就上述地段約27萬方呎綜合發展區用地，申請以5倍地積比率發展，擬建8幢樓高18層高的住宅大廈，將提供2368伙、平均面積571方呎的住宅，另設1幢2層高的會所及7.14萬方呎休憩用地，總樓面約135.14萬方呎，但恒地於同年4月撤回有關申請。

另資本策略（0497）持有的一級歷史建築瑪利諾神父宿舍，新近向城規會提交新發展方案，住宅伙數增逾1.8倍。

資策赤柱瑪利諾宿舍申改劃增至23伙

據城規會文件顯示，上述項目位於南區赤柱村道44號瑪利諾神父宿舍，申請人計劃作住宅發展，擬建3幢住宅大樓，建議略為放寬建築物高度限制，把其中一幢新建的住宅物業由3層增至4層高，而建築物高度由現時主水平基準64米，輕微放寬近6%至67.7米，有關的歷史建築物將保留。項目將提供23個住宅單位，較2018年提交的發展方案所興建8伙大增逾1.8倍，住宅總樓面約6.17萬方呎，與2018年提交的發展方案相若。