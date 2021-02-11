翠怡花園3房823.8萬破頂 實呎16642元

廣林苑3房615萬破頂 9年升1.6倍

此外，「白居二」效應下，再有未補價居屋破頂成交。富堡城物業董事廖志財表示，沙田廣林苑C座高層6室，實用面積543方呎，3房間隔，以615萬元已補價易手，實呎約12,615元，並創下屋苑成交價新高。原業主2012年237萬元已補價購入，帳面獲利378萬元或約1.6倍。資料顯示，新紀錄較2019年11月同類以603萬元所創下的舊紀錄高12萬元或約13.6%。

天晉1房789萬沽 三日三破頂

將軍澳海天晉三日內再錄破頂成交個案。美聯物業高級分區營業經理林浩德表示， 海天晉6B座中高層D室，實用面積368方呎，1房間隔，以789萬元易手，實呎約21,440元。並於三天後再創同類單位成交價新高，較對上788萬元的舊紀錄再推高1萬元。原業主於2016年4月以463.6萬元購入單位，帳面獲利325.4萬元或約7成。

好運中心1房558萬沽 3年半實蝕2%

雖然新界大型屋苑近期屢錄二手破頂成交，但沙田好運中心錄得近年罕見業主蝕使費離場個案。利嘉閣區域董事郭建民稱，好運中心楓林閣中層E室，實用約348方呎，原則2房改1房間隔，以558萬元易手，實呎16,034元。原業主2018年1月約539.8萬元購入，持貨約3年半，帳面賺約18.2萬元或約3%，扣除使費計後料實蝕2%離場。