維港滙II天池屋1.88億沽 項目新樓王 實呎逾6.2萬 同創長沙灣荔枝角一帶新高

明報記者 林尚民

繼維港滙I及維港滙III後，維港滙II日前首輪推出招標的108伙，有12伙昨日率先截標，即日售出3個單位，其中1座27、28樓A室，為頂層複式連泳池特色戶，實用3029方呎，5房5套房連工人房間隔，連1369方呎平台、1017方呎天台，可遠眺中區一帶海景，以逾1.883億元售出，實呎62,188元，售價及呎價均創西南九龍（包括長沙灣、荔枝角等一帶）新高。資料顯示，維港滙對上一個新高價成交，為今年3月以逾1.178億元售出的維港滙I 1座27、28樓A室頂層複式「天池屋」，單位實用2189方呎，連平台和天台，4房4套間隔、實呎53,850元。

打破同屋苑3月實呎53850元紀錄

維港滙II同日亦透過招標形式售出2個3房單位，同為實用797方呎的5座中層A室，屬3房1套加工人房間隔，望海景，成交價由2072.2萬至2138萬元，實呎26,000至26,826元。

除維港滙II外，維港滙I昨日亦錄一宗成交，為實用948方呎的1座中層B室，3房1套連儲物房間隔，成交價3052.56萬元，實呎32,200元，而兩期維港滙昨售共售出4伙，單日套現逾2.6億元。

代理料海景豪宅熱潮延至年底

事實上，近日大額豪宅承接力轉旺，新地（0016）旗下西南九龍天璽日前亦以逾1億元售出第20座第1區77樓C單位，實用1377方呎，實呎73,047元。利嘉閣營業董事姚偉基表示，區內近日頻現一手高價成交，反映買家對西南九龍臨海一線海景豪宅情有獨鍾，願意以高價承接，估計熱潮將會延續至年底，有機會在通關後，價錢再創歷史高位。

迎海‧駿岸4房2427萬沽

實呎16700元

其他新盤方面，恒地（0012）等發展的馬鞍山迎海‧駿岸，昨日亦以招標形式售出一伙，單位為實用1453方呎的7座3樓A室，4房3套連儲物室及洗手間間隔，成交價2426.51萬元，實呎16,700元。另萬科香港西環15 Western Street昨售一伙，單位為5樓C室，實用213方呎，開放式間隔，成交價636.1萬元，實呎29,864元。至於恒地北角維峯．浚匯，則售出實用277方呎的22樓F室1房戶，成交價約781.4萬元，實呎28,208元。