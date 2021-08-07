KakaoBank首掛升八成

市值突破2178億 超傳統金融集團

KakaoBank是韓國最大通訊軟件營運商Kakao Corp旗下最新上市的公司。Kakao Corp擁有KakaoBank的27.3%股份。該網上銀行於2016年成立，2019年實現盈利，擁有1335萬月度活躍用戶，是韓國最受歡迎的金融軟件。由於用戶群龐大，KakaoBank比許多傳統貸款機構更具優勢，能更大規模地推擴其他金融公司的產品並收取費用，而且還有廣告業務。韓國Kiwoom證券指出，股東看好KakaoBank，因為它不只是一家銀行，而是一個平台。不過該銀行擁有的資產，是韓國大型銀行的十分之一左右。BNK證券認為其估值過高，給予其股票「賣出」評級，目標價僅2.4萬韓圜（約163港元）。

（綜合報道）

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