美新職勝預期 失業率大降至5.4％ 就業數據強勁 道指早段升逾百點

強勁的非農數據，推動道指早段升逾百點，與標普500指數齊創新高，銀行股板塊上漲。美國10年期國債孳息率升穿1.3厘。美匯指數升至92.8，是上月底以來高位。若就業數據持續強勁，可能促使聯儲局稍後公布量寬縮減。不過最新的非農數據是在上月中搜集，數據尚未完全反映新冠變種病毒迅速傳播的威脅。

平均時薪升4%

此前部分地方政府已重新實施佩戴口罩等防疫措施，並有更多企業要求員工接種疫苗或定期接受檢測，而亞馬遜等大型機構也推遲了辦公室復工計劃。

不過普遍分析認為，美國毋須再實施大規模封鎖措施，目前沒有證據顯示，變種病毒擴散會妨礙美國復蘇。廣泛的疫苗接種計劃、企業重新開業及被壓抑的消費者需求，都為美國經濟增長帶來支持。

美國人今夏增加了出外用膳，並重新出門旅行，推動了餐廳、酒吧及酒店的招聘。上月休旅行業的職位大幅增長38萬個。此外，教育行業的職位亦增長逾26萬個。更多學校推出暑期課程，助學生追回防疫封鎖期間拖慢了的學習進度。由於學校有望在今秋復課，將有助家長重返職場。

勞動力參與率升至61.7% 疫情惡化以來最高

隨着更多州政府取消每周300美元的失業額外補助，上月工作或尋找工作的美國人增加。7月勞動力參與率升至61.7%，是美國去年3月疫情惡化以來的最高水平。把失業人口，加上就業不足的工人，以及放棄尋找工作的人士而計算出來的廣義失業率，在7月降至9.2%，按月下滑0.6個百分點。

招聘網站Indeed估計，截至7月中，美國有980萬個職位空缺，遠超被視為失業的870萬美國人口。

美國當前的失業率，已較去年4月的14.8%峰值大幅回落，但仍顯著高於疫情爆發前的3.5%水平。聯儲局官員早前表明，在達到充分就業的目標前，仍會維持超級寬鬆貨幣政策。市場人士指出，雖然上月非農數據強勁，但仍未足以令聯儲局改弦易轍。

（綜合報道）

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