中手游6.42億統一《仙劍奇俠傳》版權

中手游昨日股價反覆，收市報3.89元，微跌1.3%。根據公告，中手游將分別斥資1.46億元向台灣大宇收購北京軟星49%股權，以及以4.52億元收購Mighty Leader的100%股權，其中中手游早在2018年已以約2.6億元入股北京軟星，取得公司51%股權，交易完成後，將全資持有兩家公司全部股權。

推動《仙劍》IP在內地全面發展

翻查資料，北京軟星為《仙劍》主要開發公司，公司總經理姚壯憲更被稱為「仙劍之父」，是《仙劍》的第一代創作人；另中手游將透過Mighty Leader持有《仙劍》的全部版權及授權權利。

至於大宇今次放售，據公司回覆台媒查詢時稱，自2018年中國重點整治遊戲版號以來，版號已成產品企業發展的重要資源，今次作價亦高於股東會上決議的出售價格。

中手游今次取得《仙劍》版權及其開發團隊，除可能開發單機遊戲及手遊版本外，估計亦會全方位發展《仙劍》IP，例如今年初中手游及大宇已授權騰訊（0700）翻拍《仙劍》電視劇，而《仙劍奇俠傳七》遊戲主題曲，更一度打入騰訊音樂（美：TME）旗下多個音樂平台排名榜前列。