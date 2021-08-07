行業被批評 快手股價曾見新低

市場氣氛仍然偏淡，恒指昨早高開58點後，曾跌最多202點，收市微跌25點，報26,179點。北水淨流入達逾兩個月最多，有61.86億元，資金大幅買入騰訊（0700）、中芯國際（0981）及比亞迪（1211）。

比亞迪一周累升15% 藍籌最佳

恒指本周累升0.84%或218點，本周表現最佳的是比亞迪（1211），累升15.23%，其次為信義光能（0968）及港交所（0388），分別升11.41%及6.75%。而表現最差的是九倉置業（1997），累跌12.54%，其次為銀娛（0027）及碧桂園服務（6098），分別跌9.3%及7.45%。國指本周累升0.44%或40點，科指本周累跌1.24%，國指及科指本周最差表現的都是快手，累跌22%。

Baleno母企德永佳（0321）與稅局和解交額外3.51億元稅款，獲退回3.69億元；股價收報1.86元，升6.9%。