外媒：美團涉「二選一」壟斷 料罰78億

當局要求整頓經營模式

華爾街日報引述知情人士稱，內地反壟斷監管機構認為美團阻止企業在競爭對手的平台上銷售商品，加上採用「二選一」等不當經營模式。當局或於未來數周公布美團罰款，料涉及10億美元，遠低於阿里巴巴（9988）在今年4月同因壟斷行為，遭當局重罰182億元人民幣的罰款；另當局亦要求美團整頓及改善相關經營模式。

滴滴數據管理權傳交第三方處理

另外，彭博引述消息稱，滴滴出行為了化解監管擔憂，提出多個方案包括將數據管理權交由第三方處理，而監管機構亦傾向於讓有國資背景的公司負責處理相關數據；惟目前當局仍未落實接納方案，而有關計劃對滴滴用戶數據造成的影響亦屬未知之數。報道又稱，由於滴滴未有理會內地監管，赴美上市；監管機構正權衡一系列潛在懲罰，包括罰款、停止集團部分業務運作，或引入國有資本。其中引入資本方面，當局目前有意引入國有資本，其持股量或將超越日本軟銀集團、美國召車軟件龍頭優步（UBER）等。至於其他方案還包括強制私有化，將其從美國除牌。

上月底則有傳內地監管機構考慮對滴滴予以前所未有的處罰，並有知情人士指，當局擬實施比阿里巴巴更嚴厲的懲罰。