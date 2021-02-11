官媒一周轟5行業 昨批影片平台「低俗」 《深圳商報》指媒體不能以輿論影響股市 後刪文

明報記者 胡學能

最新有國務院主辦的內地《經濟日報》發文指出，需要注意網絡視頻行業的亂象，批評部分從業者利字當頭，為了獲取高流量、高收益，不紮紮實實提高內容產品質量，反而致力於炮製低級快樂以嘩眾取寵、快速變現。

快手4歌連串「冷靜面對非理性震盪」

文章對股價持續低迷的快手（1024）再踩一腳，全周急跌22%，屢見上市新低。快手在公眾號疑似以歌單回應事件，例如其中4首歌名合起來是「冷靜面對非理性震盪」，最尾更寫道「長期主義」。

官媒連環發炮，但《深圳商報》一度發表評論文章，指「一些媒體對上市公司、板塊指名道姓，說三道四。導致相關板塊和上市公司股價急轉直下，甚至跌停」，有網民也加入網上「批鬥」，形容情况「幾乎形成了一種輿輪綁架」、「股價狂瀉，投資者直喊傷不起」；文章最後呼籲「謹防媒體干擾股市」。然而該文章在昨日上午已被刪掉。

《深圳商報》深圳市委直接指導

《深圳商報》目前是組建於2002年9月的深圳報業集團的旗下報章，據集團網頁介紹顯示，集團受深圳市委領導，深圳市委宣傳部直接指導。回顧本周，先是周二《經濟參考報》發文抨擊網絡遊戲行業，指未成年人沉迷網路現象普遍，情况如同「精神鴉片」及「電子毒品」，雖其後上載的新版本刪掉「鴉片」等字眼，但亦迫使騰訊（0700）等採取新措施。

瑞士盈豐：宜投資新興及蓬勃發展領域

瑞士盈豐資產管理表示，似乎很多投資者認為中國的監管是隨機的，市場變得不可投資，而該行認為，由於政府在中國經濟中發揮的作用大得多，故在中國投資的方法必須更多變，新能源、半導體、醫療保健及消費等新經濟公司增長迅速，相關股票表現出色，建議投資者將眼光投向互聯網公司以外，投放更多資金於上述新興及蓬勃發展的領域地區，相信這些行業未來十年將成中國的主要驅動力。