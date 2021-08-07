幣安停香港用戶開新期貨戶口

官網公告亦指出，從稍後再有通知所宣告的日期起，香港用戶將有90天的寬限期來關閉他們的未平倉頭寸，該段寬限期內，不得開設新頭寸。公告宣稱，幣安將成首個主動限制香港用戶接觸衍生品的主要加密貨幣和數字資產交易所。

本港證監會上月中發警告聲明，指留意到幣安已在多個地區提供股票代幣交易服務，這服務可能構成「證券」，且可能有提供予香港投資者，證監會指幣安旗下任何實體均未獲發牌或註冊以在港進行受規管活動，幣安亦在證監出聲明當天宣布，結束股票代幣交易服務。

比特幣升逾7% 重上4萬美元

CNBC報道引消息人士指出，上月底，摩通推出了來自灰度投資（Grayscale Investments）的數隻基金及來自魚鷹基金（Osprey Funds）的一隻基金，包括灰度比特幣信託、灰度比特幣現金信託、灰度以太坊信託、魚鷹比特幣信託等。本周初價格走弱的比特幣回復強勢，截至昨晚10時，價格重上4萬美元水平，報40,932美元，升約7.7%，以太幣價格2770美元，升約3.7%。