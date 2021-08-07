置富產業每單位中期分派 按年升逾一成

趙宇：上半年續租租金跌幅收窄

置富產託昨日微升近0.4%，收報8.57元，成交額近1400萬元。置富產託中期收益9.044億元，按年跌5%，主要由於續租租金下跌及向租戶提供租金寬減所致，惟因停車場收入增加而抵消部分跌幅。

值得留意的是，中期置富的融資成本按年大減30.9%至9650萬元，主要受惠於報告期間香港銀行同業拆息率下調所致。報告年度的實際借貸成本為2.2%。趙宇表示，由於同業拆息較上年度同期的2%水平大幅下降，令置富節省約4000萬元。集團亦已為原於8月到期的貸款再融資，故要待明年才再有融資需要。

翻新「+WOO」 料資本開支3億

趙宇提到，置富於今年6月份為「+WOO」嘉湖二期進行翻新，導致出租率微降至92.1%，預計隨着工程推展會逐步下降。由於翻新需時兩至三年，集團預算資本開支為3億元，預期投資回報達雙位數。集團目標是提前獲得租戶的續租承諾，並同時挽留更多優質租戶。

此外，最近亦開始翻新置富都會佔地15,000方呎的美食廣場，翻新工程料可於年底前完成，資本開支為1600萬元。