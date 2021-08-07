銀債下周二發行 申請13手或以下全數配發

政府表示，根據配售銀行和指定證券經紀所提供的認購資料，截至7月30日下午2時認購期結束為止，政府共收到256,847份有效申請，申請的債券本金總額約678.63億元。

22%申請者可獲發14手

銀色債券的最終發行額為300億元。全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲14手（每手為1萬元）。為數79,367份認購13手或以下債券的申請，將獲全數配發所申請的債券。認購13手以上的申請共有177,480份，均將先獲發13手債券，並進行抽籤，其中58,282份申請將獲配發多一手債券，即獲發14手。

銀色債券將於2021年8月10日發行，申請人將按發行通函中所列出的時間表，獲個別通知其配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

本批銀色債券的合資格認購年齡由65歲降至60歲，財政司長陳茂波表示，很高興看到本批銀色債券獲市民踴躍認購，這顯示發行銀色債券的確能在目前不確定的投資環境下，為市民提供一項安全及回報穩定的投資選擇。他表示，往後會繼續因應認購反應及市場情况等相關因素，檢視計劃的成效和安排。