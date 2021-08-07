內部通告拖累 維他奶旺季錄虧損

料中期轉蝕 去年同期賺6.72億

今次盈警源於七一國慶晚上，前維他奶採購部職員梁健輝涉刺警後自殺身亡，事後網上出現一則集團慰問梁家屬的內部通告，遭內地網民呼籲抵制，並有當地商戶將集團貨品下架。受事件影響，維他奶連月股價持續走下坡，昨日則收升2.6%至21.45元，惟仍較事件發生前跌近三成，屬近兩年低位。

維他奶表示，上月2日一份包含不恰當內容而且未經授權的內部備忘錄在社交平台被廣泛流傳，導致中國內地消費者對集團構成負面影響，以致整個7月內，當地不同銷售渠道均發生產品下架的情况。

集團提到，近期產品已逐漸在部分渠道開始重新上架，但料在夏天旺季的銷售損失將對中期收入和盈利產生重大影響。因此，集團預計截至9月份的中期業績，有機會錄得5000萬至6000萬元虧損，主要由於第二季市場需求大減所致。

翻查資料，目前內地已成維他奶最大市場，以去年上半年度為例，內地收入約31.68億元，佔整體收入約72%，分部經營溢利則為7.74億元，佔整體更高達83%。