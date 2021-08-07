淡出數據中心業務 許漢卿：省資本開支

擬拓IP解決方案套件

問及企業方案業務的發展方向，集團董事總經理施立偉（BG Srinivas）表示，企業方案業務暫未有擴張的打算，擬進一步發展其知識產權（IP）解決方案套件，以促進香港和東南亞企業的數字化轉型，同時繼續加強核心服務，繼續深耕現有市場，加深與主要垂直行業客戶的關係。

事實上，電盈此前亦曾披露，出售數據中心業務可以精簡業務，專注於科技、知識產權開發和服務；實現數據中心業務的價值；以及保留資本分配靈活性。在該筆交易當中，集團確認不少於1.8億美元（約14.04億港元）的收益，資金將用於金融服務、回購公司股份，償還債務及其他一般企業用途等。

去年企業方案收益增逾五成

集團表示，截至今年6月底為止，企業方案業務在2020年底已簽訂的訂單的基礎上，交付多個關鍵任務項目，令收益增加逾五成至28.86億元。EBITDA亦相應增加，錄得約1.2倍增長至4.91億元；EBITDA邊際利潤由12%改善至17%。