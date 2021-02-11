ViuTV收入倍增 電盈料快轉賺 指MIRROR助吸廣告客 施立偉：研OTT上市計劃

明報記者 蔡穎霖

電盈昨天收市後公布中期業績，績前收報4.2元，微升0.5%。截至今年6月底為止，集團核心收入按年增加8.8%至181.43億元，當中免費電視收入增長近倍，期內收入2.56億元。

MIRROR期內吸逾150新廣告客

集團解釋，表現改善主因旗下獨特的本地內容，加上MIRROR漸受歡迎，期內吸納逾150個新增廣告客戶，逾340個廣告客戶的廣告開支按年增長，並獲逾180個獨家廣告客戶，帶動期內ViuTV廣告收益增逾六成至1.88億元。

上半年廣告收入 達去年近七成

翻查資料，ViuTV去年全年廣告收益為2.71億元，意味單是今年上半年的廣告收入，已達去年近七成。廣告佔整體免費電視業務收入比例，亦由去年的85.5%下降至現時的73.4%。集團指，旗下藝人管理和活動業務受惠於收視上升；而MIRROR的強勁表現對集團帶來信心，未來將發掘更多人才。

相對ViuTV，收入規模更大的OTT業務所受期望更高。受東南亞市場帶動，「黃Viu」每月活躍用戶（MAU）總數增加37%至4940萬名；付費訂戶亦增加60%至700萬名。期內廣告及訂閱收益按年增加54%及40%。

東南亞市場帶動

黃Viu每月活躍用戶增37%

近年電盈盈利主要來自香港電訊（6823）及企業服務，媒體業務由於一直虧損，只被視為集團「附屬品」，但現時都已見曙光。

其中集團一直盛傳有意分拆上市、主攻東南亞市場的OTT業務，董事總經理施立偉昨日在會議上提到，集團繼續檢討OTT業務，在不久將來考慮分拆上市或進一步引入策略投資者。他又表示，「黃Viu」已接近收支平衡，希望在明年可以賺錢，並強調東南亞市場對OTT的需求持續增長。

綜觀集團整體表現，期內核心EBITDA增加5.8%至57.1億元；連同盈大地產的綜合EBITDA按年升3.5%至56.08億元。期內淨虧損由去年同期的虧損5.84億元收窄至3.15億元，派發中期股息每股普通股9.36分，按年升近2%。