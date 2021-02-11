長發邨2房綠表386萬沽 實呎8713元雙破頂

新港城一周兩破頂 2房見743萬

此外，其他新界區大型上車屋苑繼續破頂。世紀21奇豐區域經理莊瑞生稱，馬鞍山新港城H座中層6室，實用面積363方呎，約1個月前原以685萬元放盤，因屋苑2房戶近月做價屢創新高，業主累積連反三口價，最終以743萬元成交，實呎20,468元，創屋苑2房單位成交價新高。原業主2016年以468萬元購入，帳面獲利275萬元或59%。屋苑對上2房做價紀錄為上月底以720萬元成交的J座高層3室，實用面積338方呎，紀錄僅保持約1周，新紀錄較舊紀錄高23萬元或約3%。

君傲灣分層2房實呎首破2萬

香港置業分區董事劉浩勤指出，將軍澳君傲灣1座中高層E室，實用面積471方呎，2房間隔，以950萬元易手，實呎20,170元，為屋苑2房分層標準單位首破2萬元大關，創屋苑同類呎價新高。原業主2014年9月以580萬元購入上址，帳面賺約370萬元或64%。資料顯示，屋苑2房單位去年9月曾以950萬元易手，單位為5座極高層L室，實用面積493方呎，實呎19,270元。

名城複式3580萬易手 10年升不足一成

不過，做價逾千萬元單位近年樓價升幅，相對千萬元以下為低，部分業主持貨多年僅賺微利離場。土地註冊處顯示，大圍名城1期5座頂層複式戶，實用面積1769方呎，單位下層為大廳，上層設3房1套連大平台，上月以3580萬元易手，實呎20,237元，成交價為屋苑歷來次高紀錄，僅次於2018年易手的3期2座複式戶成交價3640萬元。原業主2011年以3321萬元一手購入，帳面僅升259萬元或8%。

另外，中原區域營業經理莊素娟表示，鰂魚涌太古城綠楊閣低層C室，實用面積897方呎，3房1套間隔，以1718萬元易手，實呎19,153元。原業主2018年3月以1650萬元買入，持貨3年多，帳面僅獲利68萬元或4%，惟業主購入單位時，須繳付的印花稅已達約62萬元，再加上代理佣金等支出，或只能平手或虧蝕部分使費離場。