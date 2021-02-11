經濟

香港地產

長發邨2房綠表386萬沽 實呎8713元雙破頂

【明報專訊】宏安（1243）旗下新盤薈藍昨日開價前夕，同區公屋長發邨亦創出雙破頂成交。中原地產區域營業經理梁岳宏表示，長發邨敬發樓高層3室，實用面積443方呎，2房間隔，綠表市場叫價400萬元，放盤半個月，新近以386萬元沽出，實呎8713元，呎價及成交價創屋苑綠表市場新高。原業主2010年53.75萬元綠表價買入，帳面獲利332.25萬元或6.2倍。長發邨對上呎價紀錄為6月份成交的亮發樓低層24室，實用面積349方呎，以綠表價290萬元沽出，實呎8309元，是次成交呎價較舊紀錄高約5%。

新港城一周兩破頂 2房見743萬

此外，其他新界區大型上車屋苑繼續破頂。世紀21奇豐區域經理莊瑞生稱，馬鞍山新港城H座中層6室，實用面積363方呎，約1個月前原以685萬元放盤，因屋苑2房戶近月做價屢創新高，業主累積連反三口價，最終以743萬元成交，實呎20,468元，創屋苑2房單位成交價新高。原業主2016年以468萬元購入，帳面獲利275萬元或59%。屋苑對上2房做價紀錄為上月底以720萬元成交的J座高層3室，實用面積338方呎，紀錄僅保持約1周，新紀錄較舊紀錄高23萬元或約3%。

君傲灣分層2房實呎首破2萬

香港置業分區董事劉浩勤指出，將軍澳君傲灣1座中高層E室，實用面積471方呎，2房間隔，以950萬元易手，實呎20,170元，為屋苑2房分層標準單位首破2萬元大關，創屋苑同類呎價新高。原業主2014年9月以580萬元購入上址，帳面賺約370萬元或64%。資料顯示，屋苑2房單位去年9月曾以950萬元易手，單位為5座極高層L室，實用面積493方呎，實呎19,270元。

名城複式3580萬易手 10年升不足一成

不過，做價逾千萬元單位近年樓價升幅，相對千萬元以下為低，部分業主持貨多年僅賺微利離場。土地註冊處顯示，大圍名城1期5座頂層複式戶，實用面積1769方呎，單位下層為大廳，上層設3房1套連大平台，上月以3580萬元易手，實呎20,237元，成交價為屋苑歷來次高紀錄，僅次於2018年易手的3期2座複式戶成交價3640萬元。原業主2011年以3321萬元一手購入，帳面僅升259萬元或8%。

另外，中原區域營業經理莊素娟表示，鰂魚涌太古城綠楊閣低層C室，實用面積897方呎，3房1套間隔，以1718萬元易手，實呎19,153元。原業主2018年3月以1650萬元買入，持貨3年多，帳面僅獲利68萬元或4%，惟業主購入單位時，須繳付的印花稅已達約62萬元，再加上代理佣金等支出，或只能平手或虧蝕部分使費離場。

相關字詞﹕太古城 名城 君傲灣 新港城 長發邨 樓價破頂 創新高 二手成交

上 / 下一篇新聞

長和靠「做刁」 半年EBITDA增18% 售部分歐洲鐵塔獲利253億 電訊業務貢獻增七成
長和靠「做刁」 半年EBITDA增18% 售部分歐洲鐵塔獲利253億 電訊業務貢獻增七成
受惠房託估值收益 長實多賺三成
受惠房託估值收益 長實多賺三成
長實持股8.28% ARA逾400億售予ESR
長實持股8.28% ARA逾400億售予ESR
中芯次季收入增21.8％ 勝預期
中芯次季收入增21.8％ 勝預期
香港電訊半年純利微升 中期息30.7仙
香港電訊半年純利微升 中期息30.7仙
股東解禁 快手插15%見新低
股東解禁 快手插15%見新低
九置半年核心盈利跌15% 遜預期 主席吳天海：商場下半年租金仍有壓力
九置半年核心盈利跌15% 遜預期 主席吳天海：商場下半年租金仍有壓力
永利：貴賓廳肯定不會回復過往水平
永利：貴賓廳肯定不會回復過往水平
標普再降恒大評級至第四低「CCC」
標普再降恒大評級至第四低「CCC」
Adidas次季大中華區收益跌16%
Adidas次季大中華區收益跌16%
金管局：逆周期緩衝資本比率維持1%
金管局：逆周期緩衝資本比率維持1%
渝太地產倫敦商用物業售孫粗洪 料獲利400萬
渝太地產倫敦商用物業售孫粗洪 料獲利400萬
IGG中期少賺44% 每股派息14.5仙
IGG中期少賺44% 每股派息14.5仙
比亞迪7月新能源車銷量升逾兩倍
比亞迪7月新能源車銷量升逾兩倍
內地教育股裁員應對「雙減」 高途關13中心炒萬人 好未來推課後託管
內地教育股裁員應對「雙減」 高途關13中心炒萬人 好未來推課後託管
福耀玻璃半年多賺八成 不派中期息
福耀玻璃半年多賺八成 不派中期息
中金擬英美星日擴軍銷國債
中金擬英美星日擴軍銷國債
星展香港料下半年信貸成本降
星展香港料下半年信貸成本降
UBER擬沽滴滴持股 佔股12％ 滴滴早段再挫2％
UBER擬沽滴滴持股 佔股12％ 滴滴早段再挫2％
英倫銀行：未來兩年適度收緊貨幣
英倫銀行：未來兩年適度收緊貨幣
早期投資者部署出貨 羅賓漢挫14%
早期投資者部署出貨 羅賓漢挫14%
張兆聰：強勢板塊逢低吸 贛鋒回調可買
張兆聰：強勢板塊逢低吸 贛鋒回調可買
方保僑：創新電子支付 中港批准有別
方保僑：創新電子支付 中港批准有別
技術取勝：華潤萬象生活或下試36元
技術取勝：華潤萬象生活或下試36元
盧駿匡：候短線巿寬超買再做淡
盧駿匡：候短線巿寬超買再做淡
劉思明：燃氣股相對穩定 趁業績期短炒
劉思明：燃氣股相對穩定 趁業績期短炒
周顯：內地科網巨企 竹門對竹門
周顯：內地科網巨企 竹門對竹門
湯文亮：外國軍演令中國人更團結
湯文亮：外國軍演令中國人更團結
移民加拿大 選華人聚居地區易適應
移民加拿大 選華人聚居地區易適應
盧楚仁：鮑威爾眾叛親離 連任路難行
盧楚仁：鮑威爾眾叛親離 連任路難行
青衣薈藍208呎折實389萬入場 區內均呎首破2萬 貴明翹匯2年前首批四成
青衣薈藍208呎折實389萬入場 區內均呎首破2萬 貴明翹匯2年前首批四成
話你知：3年前每呎地價8491元 貴絕青衣
話你知：3年前每呎地價8491元 貴絕青衣
Wetland Seasons Bay下周初開價 首批不少於245伙
Wetland Seasons Bay下周初開價 首批不少於245伙
上月5盤批預售涉2843伙 32月最多
上月5盤批預售涉2843伙 32月最多
盛滙基金2100萬購新蒲崗舖 呎價2.8萬
盛滙基金2100萬購新蒲崗舖 呎價2.8萬
Wetland Seasons Bay 戶型豐富 與天然濕地為鄰
Wetland Seasons Bay 戶型豐富 與天然濕地為鄰
新地天榮站上蓋項目 或年內登場
新地天榮站上蓋項目 或年內登場
「姐妹盤」呎租逼35元
「姐妹盤」呎租逼35元