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Wetland Seasons Bay 戶型豐富 與天然濕地為鄰

【明報專訊】新界西北為新樓供應重鎮，近年積極在天水圍區「插旗」的新地（0016），旗下Wetland Seasons Park在今年第二季分批入伙後，同系列的Wetland Seasons Bay第1期，正部署本月內推售，屬天水圍今年最大規模新盤。Wetland Seasons Bay第1期提供1224伙，戶型間隔多樣，包括區內私樓首設的開放式戶、單位實用面積最細為268方呎，最大為1054方呎的4房單位，力吸區內分支家庭及換樓客源。

明報記者 陳寶恩、攝影 劉焌陶

Wetland Seasons Bay位於濕地公園路1號，前臨米埔濕地自然景觀，第1期預計關鍵日期為明年6月，樓花期長約10個月。今期建有6幢住宅大廈、10幢別墅，前者樓高9至10層，後者每幢6層高。

單位總數1224伙 首設開放式單位

項目提供1224伙，戶型涵蓋開放式至4房。最細單位是5A座標準樓層B6室，開放式間隔，實用面積268方呎，該類單位適合區內分支家庭及年輕上車客；最大一伙為2B座10樓C8室，實用面積1054方呎，屬4房套房連儲物室間隔。

發展商昨日向傳媒開放5個示範單位，其中連裝修經改動示範單位以5A座8樓A9室為藍本，實用面積507方呎，屬3房戶。全屋以翡翠綠及淡紫作設計主調，感覺大方優雅。入門即見客飯廳，放置4人飯枱，旁邊為開放式廚房，採用淡綠色廚櫃。

3房示位翠綠淡紫作主調 感覺優雅

單位3間睡房間隔未有大幅改動，惟部分牆身改為層架或玻璃牆身，增加空間感。主人房位於走廊盡頭，中央放置雙人大牀後，仍可三邊上落牀。浴室以白色雲石為主調，時尚典雅。

至於清水4房示範單位，以別墅RV 11的2樓A室為藍本，實用面積795方呎，內籠四正，設傳統梗廚連儲物室。美中不足的是，單位客飯廳處於正中央，除連接玄關外，更連接5道門，包括4間睡房及露台門，是「五門歸心」的格局，客廳家俬擺位需花點心思。

可留意的是，Wetland Seasons Bay第1期逾四成單位屬2房間隔，新地打造了兩個不同的2房示範單位予準買家參觀。其中5A座8樓C7室，屬2房連儲物室，實用面積449方呎，採開放式廚房，主人房相鄰儲物室，可用作嬰兒房或書房，又或可打通儲物室，以擴大主人房空間。

會所設計靈感源自濕地四季變化

作為天水圍矚目新盤，Wetland Seasons Bay住客會所「Club Seasons by the Bay」，室內外總面積逾30.3萬方呎，設計靈感源自濕地的四季變化，園林裝飾及佈局皆以濕地為藍本，以突顯項目的地利優勢。當中逾26.5萬方呎為戶外綠化園林，另會所設有逾31米高的空中會所「The Upper Club」，住戶可居高臨下俯瞰濕地景致。

主要設施方面，「Club Seasons by the Bay」提供50米長室外游泳池、25米長室內恆溫游泳池、24小時開放健身室、戶外瑜伽平台、佔地逾1400方呎的「Oasis House」及不同間隔的宴會廳。

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相關字詞﹕天水圍 示範單位 新地

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