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盛滙基金2100萬購新蒲崗舖 呎價2.8萬

【明報專訊】港鐵屯馬線通車後，沿線工商物業備受追捧。盛滙商舖基金創辦人李根興表示，最新以2100萬元連租約購入新蒲崗衍慶街9至19號A蒲崗唐樓地下5號舖， 面積約750方呎，呎價2.8萬元。原業主以2500萬元放售，議價後減價400萬元或16%、以2100萬元成交，盛滙將以公司轉讓形式購入物業。目前商舖租予粥店，月租4.8萬元，即盛滙可享租金回報約2.7厘。

翻查資料，盛滙今年先後購入4個港鐵屯馬線沿線商舖，分別為土瓜灣譚公道50號（1300萬元）、銀漢街29號地舖（1338萬元）、麟祥街27號地舖（1400萬元），以及最新購入的新蒲崗衍慶街地舖，共涉資6138萬元，而譚公道商舖在購入後逾2個月，以1660萬元轉售，短炒獲利360萬元。

黃百鳴女兒逾520萬入市海暉中心

另近年積極吸納工商物業的電影人黃百鳴，透過女兒購入葵涌一個工商物業。中原（工商舖）工商部副分區營業董事陳崗表示，早前有投資者拆售海暉中心一籃子單位，其中15樓05室及一個車位，連租約以520.9萬元售出，以單位面積1346方呎計，呎價3870元。據悉，物業現收月租約1.35萬元，即買家可享租金回報約3.1厘。土地註冊處顯示，買家為黃漪鈞（Wong Yee Kwan Alvina），為電影製作人黃百鳴女兒。陳氏指出，據悉黃氏認為單位可連車位購入，故購入作長線投資。

相關字詞﹕屯馬線通車 黃百鳴 新蒲崗 土瓜灣 李根興 盛滙商舖基金

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