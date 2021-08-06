上月5盤批預售涉2843伙 32月最多

上月獲批預售的5個新盤，其中宏安地產（1243）青衣薈藍（320伙）昨日開價；新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第一期（1224伙）於昨天首度開放示範單位。

揚海委託代理宣傳推廣

至於已獲批預售的港鐵黃竹坑站上蓋、嘉里（0683）與信置（0083）合作黃竹坑港島南岸第2期揚海，涉及600伙，亦積極部署項目的銷售安排。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，近日已簽署宣傳委託書予各物業代理，為項目作銷售宣傳推廣，展銷廳及示範單位亦已接近完成，預計短期內將上載樓書，可望本月內登場。

利南道66號HENLEY 3期

均獲批預售

同獲批預售的龍光地產（3380）及合景泰富（1813）鴨脷洲「地王」利南道66號項目，涉及295伙，合景泰富海外拓展部市場及營銷總監楊麗汶早前表示，現正積極籌備各項開售工作。至於恒地（0012）啟德THE HENLEY第3期（404伙）亦獲批預售。