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Wetland Seasons Bay下周初開價 首批不少於245伙

【明報專訊】新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 1期推售如箭在弦，昨日首度開放示範單位予傳媒參觀（有關報道請參閱B6版）。新地副董事總經理雷霆表示，Wetland Seasons Bay銷售正式啟動，昨日起派發樓書，以及向傳媒開放示範單位，擬下周初公布首張價單，提供不少於245伙，價錢參考Wetland Seasons Park去年9月最後一批單位價錢，平均實呎約1.4萬元，並參考過去半年樓價升幅。

雷霆表示，同系的Wetland Seasons Park早前已完成交樓，料Wetland Seasons Bay開售可再掀搶購潮。新地代理總經理胡致遠表示，Wetland Seasons Bay剛過去的周三上載樓書，項目間隔戶型多樣，提供開放式至4房單位，當中開放式及4房是Wetland系列中分層單位首度提供。另外，項目各個單位內置Wi-Fi 網絡系統。

天璽4房雙套連車位逾億沽

此外，Wetland Seasons Park趁勢推出2伙特色戶招標，包括21座10樓A2室頂層連天台特色戶，實用面積892方呎；另一伙是別墅10 3至5樓複式B室，胡致遠料呎價將挑戰2萬元水平。另新地同系已屆現樓的九龍站天璽，透過招標以逾1.0058億元，售出20座1區（前稱天鑽璽）77樓C室，實用面積1377方呎，4房雙套間隔連車位，實呎7.3萬元；連同上述成交，天璽今年累錄3宗成交、套現逾3.53億元。

皇第複式連雙車位1.85億易手

資策（0497）牽頭的渣甸山皇第，以招標形式售出9樓及10樓B室複式戶，實用面積2849方呎連雙車位，成交價1.85億元，實呎約6.5萬元；是次成交單位屬經改動連裝修示範單位，由著名室內設計師梁志天設計。

相關字詞﹕皇第 天璽 新地 天水圍

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