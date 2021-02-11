青衣薈藍208呎折實389萬入場 區內均呎首破2萬 貴明翹匯2年前首批四成

明報記者 盧浩鏘、林尚民

薈藍位於青衣寮肚路，樓花期長約17個月，項目全數320伙均為開放式或1房細單位，而今次推出的64伙價單，全部均為203至208方呎的開放式戶，定價457.4萬至535.3萬元，扣除最高15%直減折扣後，折實價388.8萬至455萬元，折實實呎18,692元至22,414元。資料顯示，市場對上一個入場費低於400萬元的樓盤，為今年4月遠洋集團（3377）推出的旺角千望，當時開放式戶折實397.8萬元入場。

今日開放示位 明日起收票

宏安地產執行董事程德韻形容，今次樓盤開價屬「焫著價」，料吸引年輕家庭及上班族青睞。程續稱，項目今日起開放示範單位予公眾參觀，並於明日起收票，而下一批單位不排除加價。價單中入場單位為實用面積208方呎的3樓B03室，價單定價457.4萬元，折實價388.8萬元、折實均呎18,692元。另外，發展商將為每個單位買家提供2.8萬元家俬禮券或現金津貼。此外，若買家選用建築期付款，最高可享直減折扣為12%，與即供優惠相差3%。

此外，今批部分單位享海景，另有部分望長宏邨一帶樓景，就價單所見，望海景的15樓A15室開放式戶，實用面積203方呎，定價為527.5萬元，折實448.38萬元，折實均呎22,087元；而同層面積、戶型相同、但望樓景的15樓B02室，定價489.3萬元，折實415.91萬元，折實均呎20,487元，即望海景單位比望樓景貴約8%。

4個月來再有不足400萬入場新盤

不過，今批單位平均實呎27,630元，折實均呎20,638元，對比同區對上一個新盤、即2019年10月推出的明翹匯首批折實平均實呎14,813元高約四成，而明翹匯1及2房細單位已沽清，現餘69個單位以3及4房為主，最新成交實呎約1.5萬餘元水平。

另同區二手屋苑中，以港鐵青衣站上蓋的盈翠半島最新平均實呎最高，但亦僅約18,170元，現薈藍呎價較二手高出約13%。事實上，以中原網上放盤計，目前青衣叫價低於400萬元的二手放盤只有約38個，佔全區二手總放盤量約506個的不足一成，全為青衣邨、長安邨及長發邨未補地價公屋放盤。