移民加拿大 選華人聚居地區易適應

港人移民除了為子女讀書外，還要為安居作準備，在加拿大置業主要考慮是平房（House）或公寓（Condo）。沈煒棋表示：「以我們的客戶而言，各有所愛。以自己為例，我以前在溫哥華是住平房，面積大，甚至有後花園、地下室（Basement）等等，於室內外的活動空間大很多，自由度相對更大，但居住成本較高，在沒有物業公司的情况下，很多裝修、維修的事務都要自己動手完成，會比較辛苦。尤其是夏天要除草、冬天也要鏟雪，因市政府（Cityhall）有法例規定，必須於指定時間內處理，否則罰款；若鄰居、路人於你的房屋範圍內發生意外，需購買第三者保險等。如家庭成員較多，有小朋友、父母的回流加拿大的人士，居住平房較適合。若我回流加拿大，會偏好2房或3房的公寓（Condo），價格會較廉宜，有物業管理公司幫助打理大小事務，如清潔、維修和管理等，康樂設施相對香港更多，包括泳池、健身室、保齡球場等。」

卡加利毋須交海外買家稅

他又指出，當港人要在加拿大置業時，若以投資而言，無論多倫多還是溫哥華，選擇校網區、地鐵沿線的地方購買更好，校網附近如UBC、SFU的樓房更容易出租。當問到在晉裕集團的移民顧客中，大多會選擇移民去加拿大什麼地區？沈指現在的客人當中，大多數人會選擇三大城市溫哥華、多倫多還有新興城市卡加利。其中卡加利以廉宜、毋須交海外買家稅、樓價相對較低佔優；而溫哥華及多倫多較為歡迎的原因是以小型社區（Community）連結強，當地有香港人互助會、幫助中心，幫助新移民適應新生活。因1997年之前很多香港人已移民去加拿大，形成小社區，他們都經歷過新移民很難適應的階段，面對新一批移民的「同鄉」很樂意幫忙，如想移民但無頭緒的人，可留意多華人的社區，落地的時候可有更多照應。

溫哥華多倫多港人小社區連結強

另外，疫情下加拿大實施永久居民/公民回國需進行「3+11日隔離措施」（3日居住酒店，11日居住於單獨隔離的居所），如於當地沒有物業，則需租屋。他看好多倫多及溫哥華樓市前景，特別是最近大量國際留學生均返回加拿大繼續完成課程，租住需求急升，因此租務市場需求持續上升。而且環球市場低息率及按揭率較低，令很多人願借錢去置業。當然，不少人都要在家工作，亦追求較好的居住環境，因此這兩年多了很多首次置業的買家，需求上升。總括而言，加拿大樓市維持增長狀態，近年多倫多和溫哥華的樓盤價格上升幅度較大。

根據CREA統計，大多倫多地區的樓價比去年5月上升18.8%；大溫哥華地區上升14% 。以最新推出樓盤Concord Brentwood為例，其入場價為61.45萬加元（約382萬港元），但沈煒棋表示如果要投資用途，可以選擇1房單位，主要對象為學生或海外僱員；自住以3房為主，以預留房間給父母或親友探訪可以有地方住。

最近很多移民加拿大去讀書，沈煒棋表示，加國於今年在移民政策上有一系列的更改，尤其是對香港人。加拿大向來的移民政策主要分為兩大類，一是聯邦政府提名計劃，聯邦政府推出給申請人申請的移民政策；二是省政府提名計劃，根據省份短缺的工種，或於省份中有一定程度的生活經驗，達到一定程度的居住時間。

無論哪種提名計劃，都會有一系列的要求，基本條件視乎申請人的年齡、學歷、英文程度以及工作經驗等而制定，不同的是，加拿大於6月初新推出兩條專屬港人移民加拿大通道（Hong Kong Pathway）。合資格申請人必須持有香港特區護照（HKSAR）或英國國民（海外）護照（BNO），並於永久居留申請前證明自已的英語或法語程度達到加拿大語言基準（Canadian Language Benchmarks）5級的水平，該特別道通2021年6月1日起接受申請，有效期至2026年8月31日。

Stream A移民 畢業後可即申永居

沈煒棋表示，港人可以選擇兩條隊其中一條，其中之一是Stream A，該要求是港人在申請永居前3年內，於加拿大指定核可機構（Designated Learning Institutions）完成認可課程。另一種為Stream B，申請人在申請永居前3年內，擁有至少1年在加拿大的全職工作經驗，或合共至少1560小時的兼職工作經驗，或在申請永居前5年內，於加拿大境內或境外的教育機構完成課程，如境外教育機構發出的證書須要通過學歷評估（Education Credential Assessment）認證。

而兩個途徑相關認可的課程，均為學士程度或以上、至少2年的文憑課程、至少1年的研究生文憑課程，而研究生文憑課程須要申請人已完成學士或文憑才能報讀，而相關學士或文憑必須於研究生文憑課程開始前5年內獲取。目前Stream A較受歡迎，因為A類具有最大的優勢是，讀完書畢業後可立刻申請永居。

龍彩霞

[海外置業錦囊]